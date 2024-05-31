Onursan Grubu’na TÜRKAK’tan Çifte Akreditasyon

Denizcilik sektöründeki 40. yılını kutlayan Onursan Grubu, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kompleksine sahip olan kuruluş bünyesinde bulunan Kalibrasyon Merkezi için uzun süredir beklenen TÜRKAK akreditasyonunu da 21 Mayıs 2024 itibarıyla aldı.

TÜRKAK tarafından sağlanan bu akreditasyon, Kalibrasyon Merkezi'nin bilimsel ve evrensel deney metotlarını kullanma yeterliliğini onayladı. Onursan Grubu, bu akreditasyonla birlikte ölçümlerin izlenebilirliği ve güvenilirliği açısından uluslararası standartlardaki laboratuvarlarla eşdeğer olduğunu, Türkiye’de ise öncü konumda olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Vira Haber