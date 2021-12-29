Debisi 7 Kat Artan Ergene Nehri Taşkına Neden Oldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi 24 saatte 7 kattan fazla artan Ergene Nehri, bazı alanlarda yatağından taşarak etrafa yayılmaya başladı.

Uzunköprü ilçesinde kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Su birikmeleri ve baskınlarına yol açan sağanak, akarsuların debilerini de artırdı.

İlçeden geçen Ergene Nehri'nin debisi 24 saatte 7,5 kat arttı.

Su seviyesi 17 metreküp/saniyeden 128 metreküp/saniyeye yükselen nehir, bazı alanlarda yatağından çıktı, tarım arazilerine doğru yayıldı.

KIRKKAVAK DERSİ'NDE SEVİYE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ergene Nehri'ne akan Kırkkavak Deresi'nde ise seviye düşüşe geçti.

Dün gece Atatürk Mahallesi'nde, dere yer yer yatağından çıkarak baskınlara neden olmuştu. Dere yatağına yakın sitelerdeki vatandaşlar bölgeden tahliye edilmişti.

Gece yağışın şiddetinin düşmesiyle derenin seviyesi de tehlike arz eden boyuttan aşağı seviyeler indi.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu ilçede ara ara şiddetini artıran sağanak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Trakya için sarı kodlu yağış uyarısı bulunuyor.

Uyarıda bölge geneli kuvvetli sağanağın yarın sabaha kadar devam etmesi öngörülüyor.

Toprağın suya doymuşluğu göz önüne alınarak kuvvetli sağanağı ilçede yeniden su baskın ve taşkınlarına dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.