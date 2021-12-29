Hükümet Açıkladı! İşte Kruvaziyer Gemileri ile İlgili Karar

Karar, Meksika'da iki limanın, yolcuları arasında koronavirüslü kişilerin bulunduğu gemilerin karaya çıkmasına izin vermeyi reddetmesi sonrasında geldi.

Sağlık Bakanlığı, belirti göstermeyen yolcuların veya mürettebatın normal şekilde karaya çıkmasına müsaade edileceğini, belirtileri olan veya virüs testi pozitif çıkanların karantinaya alınacağını veya tıbbi bakım göreceğini bildirdi.

Pandeminin başlarında, koronavirüse yakalanmış yolcuları bulunan bazı gemiler, yanaşmalarına izin verecek bir liman bulamadığı için haftalarca denizlerde dolaşmıştı.

Meksika, ziyaretçiler için seyahat kısıtlaması, test ve maske zorunluluğu uygulamayan ender ülkelerden biri. Hükümet, bu tür önlemlerin turizm gelirlerine zarar vereceğini savunuyor. Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 460 bin kişi hayatını kaybetti.

Vira Haber