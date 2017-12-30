Deepsea Metro-2 körfeze  demir attı

Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan "Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2", İzmit Körfezi'nde demirledi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, saat 11.00'de Marmara Denizi yönünden İzmit Körfezi'ne giriş yaptı.

Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, saat 12.00'de Gebze ilçesi Muallimköy açıklarına ulaştı. 229 metre uzunluğundaki gemi, burada demirleyerek beklemeye başladı. Bu sırada gemi çevresinde birkaç botun tur attığı görüldü.

Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Deepsea Metro-2", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.

Diğer taraftan yerli ve milli, sismik arama gemileri Akdeniz ve Ege Denizi açıklarında doğalgaz ve petrol aramaya başlayacak. Konuya ilişkin resmi açıklama ise Bakan Albayrak'tan geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "İki gemimiz ile sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılan ve bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimiz ile Akdeniz'de 2018 yılında ilk derin deniz sondajı yapılacak" ifadeleriyle dosta düşmana mesaj vermişti.

Vira Haber