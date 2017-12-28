Penguenlerin varlığı 14 bin yıl önceye dayanıyor

Çinli bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, penguenlerin Antarktika'daki varlığının 14 bin 600 yıl önceye dayandığı ortaya çıktı. Böylece daha önce düşünüldüğünden 6 bin yıl önce var oldukları da anlaşılmış oldu. Araştırma, Eyalet Okyanus Yönetimi ve Çin Bilim Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan laboratuvarda bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Antarktika'nın doğusundaki Vestfold Hills'de gerçekleşen araştırma, 15 bin 600 yıl öncesine ait buzulsuz tortu ve 14 bin 600 yıl öncesine ait penguen dışkı ve tortu çökelleri buldu. Bulgular, buz tabakasının erimesinden yaklaşık bin yıl sonra penguenlerin göç ettiğini ve nüfusun arttığını gösteriyor.

Vira Haber