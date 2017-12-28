Yarış filosuna bir X-Yachts daha katıldı!

X-Yachts Türkiye tarafından son beş yılda teslim edilen edilen üçüncü Xp 44 "Nomad TurX", geçtiğimiz hafta sonu suya indirildi.

Vakum enfüzyon kalıbında, orijinal renkli jelkot kullanılarak üretilen “grafit gri” gövdesi (sonradan boyama değil), karbon arması ve hem yarış, hem de aile gezileri için özel olarak seçilen iç ve dış donanımıyla Xp 44 “Nomad TurX”, yeni nesil 2018 versiyonu Xp’lerin Türkiye’deki ilk örneği oldu.

Tekne, tüm X-Yachts’larda olduğu gibi sipariş üzerine Danimarka’da inşa edildikten sonra, kara yoluyla Marmaris‘e getirildi. Trieste-Çeşme geçiş etabında Ro-Ro gemisi kullanılan bu hassas transfer, uzman bir yat nakliye firması tarafından özel treyler üzerinde ve eskortlu olarak gerçekleştirildi.

Marmaris’e ulaşan “Nomad TurX“, X-Yachts Türkiye ekibi tarafından donatılarak tüm elektronik ve mekanik kontrolleri yapıldı ve teslimata hazırlandı.

Xp 44 “Nomad TurX“, geçtiğimiz hafta sonu tekne sahibi ve yarış mürettebatının da katıldıkları küçük bir törenle “resmen” Türk sularıyla buluştu.

Xp 44 “Nomad TurX” bundan sonra Bodrum bölgesinde yarışacak. Tekne sahibi ve ekibinin Bodrum yarış filosu içinde, kısa sürede parlak başarılara imza atacaklarına inanılıyor.

Vira Haber