Horizon Yachts Horizon RP120 teslim etti

Tayvanlı tersane Horizon Yachts, en yeni modeli olan RP120’yi , teslim etti.

Horizon Yachts tersanesinin sürekli müşterisine yapılan bu satışın, müşteri memnuniyetini tatmin edici seviyelerde tuttuğunun göstergesi olarak kabul ediliyor. Alıcının üçüncü Horizon motoryatı olduğunu açıklayan tersane, bu husustan gurur duyduğunu belirtti.

Yeni motoryat RP120; 37,19 metre boyunda. Maksimum 2,03 metre gibi kısa bir su kesimi sunan motoryat, Güney Florida ve Bahamalar gibi sığ sahillerde seyir yapabilmek üzere tasarlandı.

Horizon, yeni motoryatı RP120’nin tasarımını Juan Carlos Espinosa’ya yaptırdı. Motoryatın iç tasarımında ise İtalyan tasarımcı Luca Dini görev aldı.

Şık ve güncel bir iç dekorasyona sahip olan motoryat, 10 kişilik misafir kapasitesi sunuyor. Ana güvertede konumlanan tekne sahibi kamarası, motoryatın 7,98 metrelik genişliğinin tümünden faydalanacak biçimde tasarlanmış. Tekne sahibi kamarasının haricindeki misafir kamaraları ise, motoryatın alt güvertesinde konumlandırılmış. Misafir kamaralarıyla kıç taraftaki mürettebat bölümünün arasında makine dairesi yer alıyor.

Çift 1900’er beygirlik Caterpillar C32A makinelerle donatılmış olan motoryatın, 30 bin litrelik yakıt deposu var.

Vira Haber