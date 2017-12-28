İşte 2017’nin en büyük süperyatları

İşte 2017’de satışı gerçekleşen en büyük 10 süperyat:

Dynasty, 59,3 metre:

Satışı Temmuz ayında gerçekleşen Dynasty, 2008 yılında Benetti tarafından suya indirilmişti. 59,3 metrelik süperyat için 29,5 milyon dolar isteniyordu.

Lucky Lady, 62,6 metre:

Oceanco tarafından 2002 yılında ilk sahibine teslim edilen süperyat, 2005 ve 2011 yıllarında refit geçirdi. Süperyat için talep edilen fiyat 39,7 milyon dolar idi.

Turmoil, 63,84 metre:

Royal Denship’in 327. gövdesi olarak, 2006’da suya indirilen Turmoil için 48,5 milyon dolar isteniyordu.

Ona, 65,99 metre:

2005 yılında ‘Dilbar’ ismiyle Oceanco tarafından suya indirilen süperyat, Rus milyarder Alisher Usmanov’un ilk süperyatıydı. Sonrasında iki kez daha el değiştiren süperyatın son satışında 39,9 milyon dolar talep ediliyordu.

Icon, 67,5 metre:

Devasa bir beach club ve cam tabanlı yüzme havuzuna sahip olan Icon, 2010’da suya indiğinde 62,5 metreydi. 2014 senesinde geçirdiği kapsamlı refit’de boyu 5 metre daha uzatılan süperyatın, Ekim ayında gerçekleşen satışının 48,5 milyon dolardan yapıldığı biliniyor.

Nobiskrug, 74 metre:

Reymond Langton Design stüdyosu tarafından tasarlanan Nobiskrug yapımı 74 metrelik süperyatın satışı, Kasım ayında gerçekleşti. Satış fiyatı ise açıklanmadı.

Zeus, 74,5 metre:

1991 senesinde suya indiğinde dünyada adeta yankı uyandıran süperyat Zeus, Martin Francis tarafından tasarlanmıştı. En son 2014’de refit’e giren süperyat için 47,5 milyon dolar isteniyordu.

Northern Star, 75 metre:

Lürssen tarafından 2009’da suya indirilen Northern Star, bu yıl satışı gerçekleşen en büyük üçüncü süperyat. İç mekanını Pauline Nunns’un tasarladığı yatın dış tasarımını, Espen Oeino tamamlamıştı. Haziran’da gerçekleşen satışından önce yat için 83 milyon Euro isteniyordu.

Solandge, 88,5 metre:

Alman Lürssen üretimi olan Solandge, ilk olarak 2015 Ağustos’ta satış listelerinde yer almıştı. 179 milyon Euro talep edilen süperyatın fiyatı, zamanla iki defa düşürüldü. Satışın gerçekleştiği zamanda liste fiyatı 155 milyon Euro idi.

Ulysses, 107 metre:

2016’da yapımı tamamlanan Ulysses, explorer tipi bir süperyat. 2017’de satışı yapılan en büyük süperyat olma özelliğini taşıyan Ulysses’in satışı, 195 milyon dolardan gerçekleşti. Yatın en dikkat çekici niteliklerinin başında, baş üstünde taşıdığı 21 metrelik servis teknesi geliyor.

Vira Haber