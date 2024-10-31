DEFAMED’in Cumhuriyet Balosu Coşkuyla Gerçekleşti

Denizcilik sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu gecede, Cumhuriyet’in 101. yılı büyük coşkuyla kutlandı.

"Manda Değilsek Cumhuriyet Sayesindedir"

Baloda bir konuşma yapan DEFAMED Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker, Cumhuriyetin 101 yıllık kazanımlarını vurguladı. Teker, "Bugün bizler, bu coğrafyada bağımsız ve özgürce yaşıyorsak bunu Cumhuriyet’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarına borçluyuz. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun; Cumhuriyet ilelebet payidar olsun," dedi.

YDO’nun Gururlu Geçmişi ve Gelecek Vizyonu

YDO'nun 115 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Teker, "Geçmişle gurur duymak bizim en doğal hakkımız. Türk denizciliğinde başarı varsa burada YDO’luların büyük emeği var," ifadelerini kullandı. Teker ayrıca, YDO mezunlarının denizcilik sektöründe daima ön saflarda yer alacağına inandığını belirterek "YDO, denizcilik eğitimi ve gençlere yönelik yatırımlarla geleceğe hazırlanıyor," şeklinde konuştu.

"Dünya Çapında Eğitim Tesisleri ile Güçleniyoruz"

Teker, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yenilenen simülatör ve havuz eğitim merkezinin dünya standartlarında olduğunu ifade ederek "Filika eğitim merkezimiz, global ölçekte bir tesis olarak hizmete girdi," dedi. Ayrıca, "Denizatı Eğitim Binası" gibi projelerle eğitim altyapısının yenilendiğini belirten Teker, bu yatırımlar sayesinde genç denizcilerin dünya standartlarında eğitim alacağını ifade etti.

Destekçiler Geceye Damga Vurdu

Platin, altın ve gümüş kategorilerinde pek çok denizcilik şirketi, Cumhuriyet Balosu’na destek vererek geceye katkıda bulundu. Öne çıkan platin sponsorlar arasında Aras Marine Yatırım Holding, Arel Shipping ve Beşiktaş Denizcilik gibi firmalar yer aldı.

DEFAMED’in Cumhuriyet Balosu, sektör temsilcilerinin katkıları ve Atatürk’e, Cumhuriyet değerlerine duyulan bağlılıkla anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.