Denizci Öğrenciler Derneği’nden Manisa'ya 5. Denizkızı Kütüphanesi

Sosyal Sorumluluk Komisyonu tarafından yürütülen bu projede, DÖDER bünyesindeki 4000’den fazla öğrenci tarafından bağışlanan kitaplar, kütüphane raflarını doldurarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilgiye erişim imkanlarını genişletti.

Kütüphanelerdeki eksikliklere dikkat çeken DÖDER, kitap bağışlarıyla kütüphane kurma misyonunu sürdürüyor. “Eğitim için Paylaşılan Her Kitap, Geleceğe Açılan Bir Yelken!” diyerek yola çıkan dernek, genç nesilleri bilgiyle buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Vira Haber