Cumhurbaşkanlığı 5.Uluslararası Yat Yarışı’na Görkemli Kapanış

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın kazananları belli oldu. Yarışların iki etabında da büyük başarı sağlayan Akpa Chemicals Takımı, Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu.

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın İstanbul etabı kapsamında 14 ülkeden 86 takım ve 800’den fazla sporcu, Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı’nın zorlu parkurunda yarıştı. Yarış, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başladı. Kornalarını çalarak ve bayraklarını dalgalandırarak Ata’ya saygı duruşunda bulunan yarışçılar, daha sonra şiddetli akıntıya karşı kıyasıya yarıştı. Sporcular, Ortaköy-Anadoluhisarı arasında yelkenlerini açarken, Boğaz’da renkli görüntüler oluştu.

Zorlu yarışın ardından İstanbul etabı tamamlanırken, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın kazananları belli oldu. Fişekhane’de Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Metin Kıratlı, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen törende Bodrum ve İstanbul etaplarında yarışarak dereceye giren takımlara ödülleri sunuldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, 2025 yılında yarışlara yeni parkurlar eklendiğini belirterek, “23 Nisan’da Çanakkale, 19 Mayıs’ta Samsun’da, 29 Ekim’de İstanbul'da, 15 Kasım’da da Kıbrıs’ta hep beraber yelken basacağız” dedi.

Türk bayrağını Mavi Vatan’ın her yerinde dalgalandırmayı hedeflediklerini anlatan Yemlihaoğlu, “Değerli yelkenciler, siz bu ülkenin aydınlık yüzüsünüz. Siz milli değerlere bağlı, kalbi vatan sevdasıyla dolu Cumhuriyet çocuklarısınız. Gelecek nesillerin rol modelleri, örnek aldıkları kahramanları sizler olmalısınız. Biz her fırsatta Türk yelkencilerini gündeme taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kazanan takımlara ödülleri sunuldu.

TUSAŞ’a DHL Özel Ödülü

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nda geçtiğimiz günlerde Ankara’da terör örgütünün hedefi olan TUSAŞ adına yarışan Hedef Yelken takımı genel klasmanda ve sınıfında birincilik elde etti. TUSAŞ’a birincilik kupasıyla birlikte yarışların ana sponsoru DHL Ekspress Türkiye tarafından DHL Özel Ödülü verildi. TUSAŞ ekibine ödülü DHL Ekspress Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu tarafından sunuldu.

Cumhuriyet Kupası’nın Sahibi Akpa Chemicals Oldu

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın Bodrum ve İstanbul etaplarında büyük başarı göstererek Cumhuriyet Kupası’nın sahibi Akpa Chemicals Takımı oldu. Güney Kaptan yönetimindeki Akpa Chemicals takımına ödülü Anayasa Mahkemesi üyesi Doç.Dr. Metin Kıratlı tarafından takdim edildi.

Overal IRC 0-1-2’te Levent Peynirci yönetimindeki ENKA Cheese ikinci, Oğuz Ayan yönetimindeki KMH Racing Team-Game Changer üçüncü oldu.

Overal IRC 3-4’te ise Robert De Liefde yönetimindeki JERAPI birincinliği, Targan Hazarhun yönetimindeki PAPARA ALTO ikinciliği, Berk Gürpınar yönetimindeki Four Points By Sheraton-Gemini1 üçüncülüğü elde etti.

Divizyon kategorisinde ise kazananlar şöyle:

· IRC 0 Birincisi Levent Peynirci yönetimindeki ENKA Cheese

· IRC 0 İkincisi Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA Holding-Shak Shuka

· IRC 0 Üçüncüsü Zeynep Atabey Taşkent yönetimindeki Orient Express

· IRC 1 Birincisi Güney Kaptan yönetimindeki AKPA Chemicals

· IRC 1 İkincisi Oğuz Ayan yönetimindeki KMH Racing Team

· IRC 1 Üçüncüsü Melis Baykan yönetimindeki Akkök Holding

· IRC 2 Birincisi Umut Efe Alplocak yönetimindeki Kaya Ropes-Carina

· IRC 2 İkincisi Orkun Öz yönetimindeki Tüpraş-Fenerbahçe

· IRC 2 Üçüncüsü Bora Olcav yönetimindeki Garanti BBVA Cheese

· IRC 3 Birincisi Targan Hazarhun yönetimindeki Papara Alto

· IRC 3 İkincisi Berk Gürpınar yönetimindeki Four Points By Sheraton-Gemini

· IRC 3 Üçüncüsü Yusuf Tunç yönetimindeki Doğuş Üniversitesi Escape Sailing-Alchera

· IRC 4 Birincisi Robert De Liefde yönetimindeki Jerapi

· IRC 4 İkincisi Doğukan Kapıcıoğlu yönetimindeki Ankara Yelken Kulübü-Alesta YelkenI

· IRC 4 Üçüncüsü Gül Çelikel yönetimindeki Setur Marinas-Nidec Drives-Kupa Kızı Team Atlantis

· Gezgin A Birincisi Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki Tusaş Yelken Takımı-Hedef Yelken

· Gezgin A İkincisi Sefa Civelek yönetimindeki Hedef Yelken 40.2

· Gezgin A Üçüncüsü Şahin Korkmaz yönetimindeki Deniz Harp Okulu Akova

· Gezgin B Birincisi Güray Zünbül yönetimindeki Moda Yelken

· Gezgin B İkincisi Hasret Can Ünek yönetimindeki ARUNA ODTÜ

· Gezgin B Üçüncüsü Ali Yelten yönetimindeki Marmara Üniversitesi-Silk

· Gezgin C Birincisi Ali Erdoğan yönetimindeki Piri Reis Üniversitesi Kadın Yelken Takımı

· Gezgin C İkincisi Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki Bursa Eldiven Sanayi-Hero Sailing

· Gezgin C Üçüncüsü Tunay Can yönetimindeki Shine Away

