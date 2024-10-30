Nesli Tükenmekte Olan Mersin Balığı Ağa Takıldı

Türkiye'de nesli tükenmekte olan mersin balığının yetiştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Sinop sularına 11 bin mersin balığı salınmıştı. 24 Kasım 2023 tarihinde salınan mersin balıkları Ayancık'ta balıkçı ağlarına takıldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçı Nejat Demircan'ın ağlarına 1 adet mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı, ağa takılan balıkları tekrar denize saldı.

Nesli tükenme tehlikesi bulunan ve katma değeri yüksek bir tür olan mersin balığının korunmasına yönelik duyarlılığını vurgulayan balıkçı Nejat Demircan, "Ağımıza bir tane çipli mersin balığı denk geldi. Mersin balığımızın denizlerde büyümesi için, yeni nesiller için tabii ki bu balığımızı salacağız. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı bunları Sinop'ta denize salmışlardı. Bayağı bir büyümüş" diyerek Mersin balığını tekrardan suya saldı.

Vira Haber