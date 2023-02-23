DEFAV ve DEFAMED 196 Öğrenci İçin Burs Kampanyası Başlattı

DEFAV ve DEFAMED'in yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bu form, deprem bölgesinde ikamet eden 196 öğrenci kardeşimize yapılacak düzenli burs gönüllüsü bilgilerinin toplanabilmesi için oluşturulmuştur.

Öğrencinin ihtiyaç duyduğu burs miktarı komisyonda yer alan DEFAV, DEFAMED Yönetim kurulu üyeleri tarafından tespit edilecektir.

Vermeyi taahhüt ettiğiniz bursun 12 ay boyunca sürdürülmesi beklenmektedir.

DEFAV’ın burs yönetimi için açılmış hesabına size bildirilecek isimleri de not ederek bağış yapabilir veya sadece kişi sayısını yazabilirsiniz.

Eşleşme sağlandığında tarafınıza e-posta gönderilecektir. Bu e-postada eşleşme sonucunda bursun aktarıldığı isimler ve bağışı yapmanız beklenen hesap detayları bulunacaktır.

Gönül birliğiniz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

https://forms.gle/5NQL9AHpe2uut33T6



Saygılarımızla,

DEFAV Yönetim Kurulu

DEFAMED Yönetim Kurulu