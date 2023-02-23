Sisam Adası'ndan Depremzedelere Yardım
Asrın felaketi olarak tanımlanan depremler sonrası Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunun organizasyonuyla Yunanistan'ın Sisam Adası'nda toplanan yardımlar, Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirilerek depremin yıkıma neden olduğu illere sevk edildi.
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Kuşadası Ege Port Limanı'na bir feribotla getirilen battaniye, kıyafet ve ilaç gibi ürünlerin yer aldığı 530 palet yardım malzemesi, Kaymakamlık ve liman yetkilileri tarafından kabul edildi.
Yardım malzemeleri kamyona yüklenerek bölgeye gönderildi.
Kaymakam Saadettin Yücel, yaptığı açıklamada Sisam Belediyesi, Sisam Kültür Derneği ve turizmcilerce hazırlanan yardımların AFAD koordinasyonuyla depremzedelere ulaştırılacağını bildirdi.
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