DEFMED, ‘Yaza Merhaba’ Yemeğinde Buluştu

D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, Muğla Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanı Emre Tümer, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, diğer STK başkanları ve üyeleri, sponsor firma temsilcileri ve mezunlar buluşmaya yoğun katılım gösterdiler. Yemek öncesi tanışma kokteyli ile başlayan etkinlik öncesinde Fakültenin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Güldem Cerit’in ilettiği mesaj okundu.

Açılış konuşmasını yapan DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar konuşmasında; derneğin www.defmed.org web sitesinde vefat eden mezunların anısına oluşturulan “Kaybettiklerimiz” bölümü, Staj arayan öğrencilerimiz ile firması stajyer arayan mezunlarımızı bir araya getirmek üzere başlatılan Staj Programı, Mentörlük Projesi, DEFMED tarafından fakülteye kazandırılan DEFMED Inovasyon Laboratuvarı, artarak devam eden DEFMED Bursu, 17 Mayıs’ta gerçekleştirilen DENİZİN İNCİLERİ etkinliği, DEFMED AKADEMİ markası altında hizmete sunulan meslek tanıtım videoları ve yakın zaman içinde devreye girecek olan DEFMED Mobil Uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Organizasyonun Altın Sponsorları; DENSAY SHIPPING, GOOD LOGISTICS, MARTRADE SHIPPING AND LOGISTICS ve MESCO FORWARDING, Gümüş Sponsorları; BEEONTRADE, DSV AIR AND SEA, HC TRADING, LOGISTURK, MSC, ORIGIN LOGISTICS ve SMART HR, Bronz Sponsorları; EUREKA LOGISTICS, GNW LOGISTICS, LUMBUZZ, MTR, OMNI / LOCTON ve SIDRA LINE firma yetkililerine teşekkür plaketleri verildi.

Pandemi şartları nedeni ile 2 yıldır yüz yüze yapılamayan buluşmanın yemeğinde, uzun süredir bir araya gelemeyen mezunlar hem hasret giderme fırsatı buldular hem de Deniz Kınay'ın solistliğini yaptığı Enjoy Orkestrası eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Paydaşların sektöre dair görüş alışverişinde bulunma ve iş ağlarını genişletme fırsatı da bulduğu etkinlik, mezunların “Ali Osman Abisi” öncülüğünde söylenen, buluşmalarının kapanış klasiği haline gelen ‘’Fi – Final Marşı’’ ile sona erdi.

