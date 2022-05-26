TURMEPA 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Ülkemizin denizleri ve su kaynaklarını korumak amacıyla 1994 yılında Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, İMEAK Deniz Ticaret Odası ile birlikte kurulan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.00’da Koç Holding Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Derneğin Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’un ve dernek üyelerinin katıldığı toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nın açılış konuşmasıyla başladı.

TURMEPA’nın 2021 yılı faaliyetlerini değerlendiren Kaptanoğlu, güncel projeleri ve 2022 vizyonunu da üyelerle paylaştı: “Dünyamız için zor geçen 2 yılın ardından daha rahat nefes alabildiğimiz bir döneme girdik. Ne mutlu ki, fırtınalı süreci ardımızda bıraktık ve artık güvenli bir limandayız. 2021'de ülkemize ve denizlerimize fayda sağlamak için ekibimizle sponsorlarımız, destekçilerimiz ve gönüllülerimizin katkılarıyla çok güzel işlere imza attık. Dünyada bir ilk olan TURMEPA atık filosu daha da büyüdü. 7 teknemizle milyonlarca litre atık su toplayarak denizlerimize karışmasını engelledik. Çevrimiçi eğitimlerimiz tüm Türkiye'ye, hatta yurtdışına taşınırken karbon ayak izimizi de azalttık. Bu sayede on binlerce öğrenci ve öğretmene ulaştık. Filmlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı Dijital Öğrenci Eğitim Platformu olan EBA’da yüzbinlere ulaştı. Müsilaj sorununun çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde kurulan Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nda tek STK olarak yerimizi aldık. Marmara Denizi’ni kurtarmak, eski güzel günlerine kavuşturmak amacıyla Mavi Nefes projesi için düğmeye bastık. Garanti BBVA ile üç yıl sürecek bir iş birliğine imza attık. Projenin ilk yılında çok önemli başarılar elde ettik, gelecek iki yılda da rotamıza ve eğitimlerimize devam edeceğiz.

2022’ye de güzel başladık ve öyle devam edeceğini öngörüyoruz. 7 olan atık toplama filomuz daha da büyüyor. FORD’un desteği ile tekne sayımızı 8’e çıkaracağız. Yönetmeliğimizin ardından kurumsallaşmamızı hızla tamamladıktan sonra da artık teknoloji, yeni ihtiyaçlar, yeni projeler için önemli girişimlerimiz var. STK, üniversite, özel sektör işbirliğinde disiplinler arası projelere imza atacağız.”

Konuşmasını tüm yönetim kuruluna, üyelere, TURMEPA çalışanlarına, desteklerini esirgemeyen sponsor ve destekçilere teşekkür ederek sürdüren Kaptanoğlu, derneğe yeni katılan ve bu yılın en büyük projesini hayata geçirmelerine destek olan Garanti BBVA CEO’su Recep Baştuğ’a sahnede teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ardından derneğin Genel Sekreteri Semiha Öztürk tarafından 2021 yılı faaliyetleri ve bütçesi sunuldu. 2021 yılına ait yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliği ile onaylandı. 2021 yılı için yönetim ve denetim kurulları ibra edildi ve 2021 yılı faaliyet programı ile bütçesi de kabul edildi. Daha sonra derneğin 2022 yılı ilk beş aylık faaliyetleri ve 2022 yılı bütçesi üyelere sunularak oy birliğiyle onaylandı.

Daha sonra 2021 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul’da yetki verilen Yönetim Kurulu’nun hazırladığı Şubeler ve Temsilciliklerin İşleyişi Hakkında Yönetmelik oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantının son bölümünde TURMEPA Geçmiş Dönem Başkanı Tezcan Yaramancı, Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaptanoğlu, DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ile dernek üyesi Saim Oğuzülgen söz alarak derneğin başarılı çalışmaları için tebrik ve temennilerini paylaştı, ülkemizin çevre gündemine dair görüşlerini dile getirdi.