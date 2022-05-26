Tamer Kıran, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nin Paneline Katıldı

Panelin açılışında konuşan Tamer Kıran, Kılavuz kaptanlık mesleğinin, denizcilik tarihi kadar eskiye dayanan bir meslek olduğunu belirterek, teknolojiyle birlikte navigasyon ekipmanları gelişse de kılavuz kaptanlara olan ihtiyacın hiçbir zaman azalmadığını kaydetti.

Coğrafyamızda modern anlamda kılavuz hizmetinin verilmesinin ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra mümkün olduğunu belirten Tamer Kıran, 1990’lı yıllara kadar da bu hizmetlerin sadece Devle tarafından sağlandığını, 1990’ların ikinci yarısından itibaren ise özelleştirmeler yoluyla yeni açılan özel limanların kılavuz kaptanlık hizmetini özel şirketlerle verilmesini sağlayan yasal düzenlemeler yapıldığını belirterek, “Günümüzde de hem kamuya hem de özel sektöre ait firmalar kılavuz kaptanlık hizmeti vermektedir.” dedi.

Kılavuz kaptanların, liman ve boğazlarda tehlikeli sularda yaşanabilecek felaketleri önlerken, zor şartlarda görevlerini yerine getirdiğini ve ne yazık ki bu görevleri sırasında zaman zaman hayatlarını kaybedebildiklerini belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Gemilere binmek ve gemilerden inmek için kullanan pilot merdivenleri, personelin güvenliğini sağlamak için kritik ekipmanlardandır. Pilot merdivenlerinin yanlış donatılması ciddi yaralanmalara veya trajik can kayıplarına neden olabilmektedir. Denizcilik endüstrisindeki birçok teknolojik gelişmeye rağmen, pilot merdiveni geleneksel olarak kullanılmaya devam etmektedir. Düzgün donatılmış pilot merdivenlerinin önemi asla hafife alınamaz. Özenli bakım, ekipmanın uygun bakımı, SOLAS gerekliliklerinin ve en iyi uygulamaların tam olarak anlaşılması ve merdiveni donatırken ayrıntılara dikkat edilmesi, olası kazaların en aza indirilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.”

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nin hem mesleki konularda gerçekleştirdiği etkinlikler hem de Türkiye denizlerinin ve Türk Boğazlarının seyir güvenliğine ve deniz çevresinin korunmasına yönelik akademik çalışmalarla çok kıymetli bir kuruluş olduğunu belirten Tamer Kıran, “Pandemi şartları dahil her yıl etkinlik düzenleyerek mesleğin önemini hatırlatan ve görev şehitlerini unutmayan Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği yönetimini kadirşinas tavırlarından ötürü takdir ve tebrik ediyorum.” dedi.

Tamer Kıran, Türk Boğazları ve limanlarında gemilere rehberlik etmek için canları pahasına mücadele eden Kılavuz Kaptanlara vermiş oldukları hizmetler için şükranlarını sunarken, hayırlı seyirler ve esenlikler diledi.

Tamer Kıran panelde, Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği (IMPA) Genel Sekreteri Nicholas John Cutmore ile Kaptan Cahit İstikbal’in katıldığı “Kılavuzluğa Genel Bakış” başlıklı oturumda moderatörlük yaptı.

Panele, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Avrupa Kılavuz Kaptanlar Birliği (EMPA) Başkan Yardımcısı Miguel Vieira Castro katıldı.

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Mutlu Dündar, Tamer Kıran’a plaket takdim etti.