MICE’ın Geleceği Cruise Rotalarında!

İstanbul Kongre Merkezi’nde, 9.’su düzenlenen Ace of Mice Fuarı turizm sektörünün deneyimli isimlerini bu kez sürdürülebilirlik temasıyla buluşturuyor. Etkinlik, toplantı ve kongre sektörüne hitap eden fuarda son birkaç yıldır kruvaziyer firmaları da yerini alıyor. Cruise gemileri, konsept arayan kurumlara alternatif bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Büyük oteller ve bildik rotalardan yorulan mice sektörü için yeni bir soluk getiren kruvaziyer rotalarında en çok tercih edilen destinayonların başında Yunan Adaları geliyor. Bu rotalar özellikle Türkiye çıkışlı olması açısından kurumlara avantaj sağlıyor. Kuşadası ve İstanbul deparlı Her Şey Dahil Yunan Adaları turlarıyla dikkat çeken Celestyal Cruises da İstanbul Kongre Merkezi’ndeki C04 nolu standında yerini alarak MİCE sektörüne ve kurumlara rota ve programlar hakkında bilgi veriyor.

Karavan Cruises’un genel satış acenteliğini yaptığı uluslararası cruise firması Celestyal Cruises’un Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz cruise turlarının, kurumsal markalara sağladığı avantajlara şöyle dikkat çekti: "Yeni rotalar yeni mekanlar MICE sektörü için heyecan verici. Gemilerde kongre ve motivasyon toplantılarınızı yapabilirsiniz. Markanızın, ürününüzün lansmanlarını planlayabilirsiniz. Personel eğitimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir gemide markanız özelinde her türlü branding yapmak mümkün, gemiyi baştan sona temanıza uygun giydirebilirsiniz. Gemi konseptimiz, kurumsal etkinlik planlayanların tüm ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek bir ürün. Her şeyin bir arada olması etkinliğinizi tek kalemde tek bir bütçeyle yapabilme ve tek bir iletişim üzerinden organizasyonunuzu kontrol edebilme avantajı sunuyor. "

Dileyen kurum tümüyle gemiyi kiralayabilir!

Celestyal Cruises olarak düzenledikleri Yunan Adaları turlarının; MICE etkinlikleri için kurumlara sıra dışı bir destinasyon ve kültür keşfi imkanı sunduğunu belirten Özgü Alnıtemiz, markaların ihtiyaç ve etkinlik planlarına göre tümüyle gemiyi kiralayabileceklerini de söyledi: "Eczacılık kongresinden pedodontiye, dermatolojiden yerel yönetimlere kadar değişik alanda faaliyet gösteren kurumlar için toplantı, kongre ve motivasyon etkinlik çözümleri ürettik. Gemilerimiz içinde sunduğu çok yönlü salonları ve alanları, SPA’sı, lounge’ları, değişik alanlardaki hobi etkinlikleri ile her türlü temaya hizmet edebiliyor. Gemideki tüm etkinlik ve eğlencelerin yanı sıra tüm yemeklerin dışında ala carte restoranlar için ayrıca ücret ödenmemesi ve her şey dahil paketine sınırsız klasik içkilerin de dahil olması bu turları avantajlı hale getiriyor. Dileyen kurumlar gemilerimizi tümüyle kiralayabiliyor. Saygınlığını ve güvenilirliğini 30 yılı aşkın köklerinden alan Celestyal Cruises, dünya markası şirketlerin de ilk tercihlerinden. Yunan Adaları destinasyonu; tüm zamanların yükselen değeri. Santorini ve Mikonos’ta uzun konaklamalı turlarımız; en sevilen Girit, Rodos, Atina ve bu yıl rotaya eklenen Selanik, Kavala gibi destinasyonlar cazip geliyor. Liman vergileri, sınırsız yiyecek içecek dahil paket fiyatlar, uçağa binmeden yakın limandan biniş yapma imkanı, Türkçe rehberlik hizmetlerimiz gibi pek çok avantajla kurumlara düşük bütçeyle yüksek kalitede etkinlik düzenleme fırsatı sunuyoruz."

