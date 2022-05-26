Seabourn Encore, Bodrum'da Mola Verdi

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Rodos Limanı'ndan gelen 268 yolcu ile 406 personelin bulunduğu 180 metrelik gemideki çoğunluğu ABD ve İngiliz turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Kumbahçe, Paşatarlası ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yapan turistler, buralarda hediyelik eşyalardan da satın aldı.

Gemi akşam saatlerinde Çeşme'ye hareket edecek.