DEFMED'den Kamuoyuna Duyuru

DEFMED Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada “8 Ocak 2024 tarihinde Yunanistan-İtalya seferini gerçekleştirdiği sırada Beşiktaş Denizcilik'e ait M/T “Torc” adlı kimyasal tankerde termal kazan patlaması sonucu meydana gelen kazada fakültemiz mezunu genç denizci kardeşimiz 2. Mühendis Mehmet Altaş'ın hayatını kaybetmesi hepimiz tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Daha önce aynı gemide 28 Ağustos 2022 tarihinde yaşanan benzer bir kaza kamuoyunda ve denizcilik camiasında ciddi endişelere sebep olmuş ve bir servis çalışanının felç olmasıyla sonuçlanmıştı. Bu ve benzeri iş kazalarının tekrarının önlenmesi için kazanın kök nedenlerinin tespiti ve gerekli aksiyonların alınması konusunda bir kez daha duyarlılık çağrısında bulunuyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın “DENİZ KAZA VE OLAYLARINI İNCELEME YÖNETMELİĞİ” ve “GEMİADAMLARINA İDARİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN YÖNERGE” kapsamında gerekli adımları atacağına inancımız ve beklentimiz tam olmakla beraber, liman ve bayrak devletinin yaptığı ve yapacağı kaza soruşturma ve denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılmasını ve olası tersane süreci sonrası benzer olayların tekrarlanmaması için ilgili işletme tarafından ne gibi önlemlerin alındığına dair bilgilendirmenin yapılmasını, ilgili taraflardan önemle rica ediyoruz.

Adaletin sağlanacağına olan inancımızı koruyoruz ve bu doğrultuda konuyla ilgili yasal sürecin aile tarafından, avukatları aracılığıyla başlatıldığını duyurmak isteriz. DEFMED olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve adil bir sonuca ulaşılması için gerekli aksiyonların alınıp alınmadığını takip etmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Merhum denizci kardeşimiz Mehmet Altaş'a tekrar Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Toplumun tüm kesimlerini bu konuda duyarlı olmaya, adaletin sağlanması ve benzer olayların tekrarının önlenmesi için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Saygılarımızla” ifadelerine yer verildi.

Vira Haber