Doğusel’den ‘MARMARAKAF’a Övgü: “Kocaeli İçin Gurur Kaynağı”

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, öğrenciler için çeşitli iş olanakları sağlayacağı düşüncesi ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ilimizde koordine edilen ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF) etkinliğinin, Kocaeli için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Şubat Ayı 17. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı yönetiminde, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği Tütünçiftlik Yerleşkesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde DTO Kocaeli Şubesi yöneticileri, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği Tütünçiftlik Yerleşkesi’nde inceleme gezisi gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Aracı, kendilerini ağırlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Amiri Kaptan Berat Dağkıran ve ekibine teşekkür etti.

“MECLİSE YOĞUN KATILIM”

Meclise; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amiri Berat Dağkıran, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ayhan Pehlivan, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykan Karademir, Meclis Üyeleri, eğitimciler ile denizcilik paydaşları katıldı.

“KOCAELİ, HER ALANDA DENİZ ŞEHRİ”

Şubat ayı meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Sanayiden limanlara, turizmden balıkçılığa kadar her alanda bir deniz şehri olan Kocaeli’de yaşadığımızın bilincindeyiz. Uzun yıllardır da ifade ettiğimiz gibi, Kocaeli’yi kuvvetli kılan bütün unsurların birbirinin alternatifi olması yerine birbirine güç vermesi gerektiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla yemyeşil doğamızdan da, Türk ekonomisini sırtında taşıyan sanayimiz ve limanlarımızdan da vazgeçme lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

“DİP ÇAMURU PROJESİNİN ÖNEMİ BÜYÜK”

Kocaeli’nin birçok alanın da; özellikle son yıllarda ve geleceğe dönük daha vizyoner adımların atıldığını vurgulayan Doğusel, “Örnek vermek gerekirse, Cumhurbaşkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü Körfez dip çamuru temizliğinin daha temiz bir deniz için tarihi bir proje olduğunu düşünmekteyiz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak bu projeye destek verdiğimizi ifade etmek isteriz” dedi.

“ŞEHRİN TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLECEKTİR”

Kentin trafik çilesinin atılan adımlar ile sona ereceğine inandığını belirten Vedat Doğusel, “Diğer yandan özellikle ilimize son yıllarda gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın lojistik köy noktasındaki vurguları hepimizin hafızalarında. Şehir içi yollarımızı büyük araçlardan kurtarmak, kara ulaşımını daha hızlı hale getirmek, ithalat ve ihracat ürünlerinin daha derli toplu bekletilmesini sağlamak amacıyla hayata geçecek olan lojistik köy projesinin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alması hepimizi memnun etti” değerlendirmesinde bulundu.

“LOJİSTİK KÖY PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ”

Büyükakın’ın, limanların yük elleçleme kapasitesinin arttırılmasına yönelik projesinin limancılık faaliyetlerine olumlu yansıyacağını açıklayan Doğusel, “Bilindiği gibi Büyükakın, kentteki limanların yük elleçleme kapasitelerinin artırılması ve gemilerin yüklerini hızlıca boşaltarak ayrılmasını sağlayacak raylı sistem ağının genişletilmesi gerektiğini ifade ederken, denize dolgu yapmadan elleçleme kapasitesini artırmak için lojistik köy kurulması gerektiğini planladıklarını da kamuoyuna duyurdu. Daha düzenli ve daha sonuç alıcı limancılık faaliyetleri için bu projeyi desteklediğimizi ifade etmek isteriz” dedi.

“MARMARAKAF FUARI HAYIRLI OLSUN”

Kocaeli Kongre Merkezi’nde geçtiğimiz günlerde kapılarını açan MARMARAKAF’ın şehrimizin gurur kaynağı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Doğusel, “Öte yandan Türkiye’nin en büyük kariyer zirvelerinden birinin Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşmesinin gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ve 16 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen MARMARAKAF’ın öğrencilerimiz ve mezunlarımız için çok çeşitli iş olanakları sağlayacağı düşüncesindeyiz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak bizim de desteklediğimiz ve stant açtığımız bu fuarın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ’NİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK”

Doğusel, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği Tütünçiftlik Yerleşkesinin görevi gereği önemli bir noktaya geldiğini belirterek, “İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Amiri Kaptan Berat Dağkıran ve ekibine bizleri bu güzide tesiste ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Meclis toplantımız öncesinde yapmış olduğumuz inceleme gezisinde buranın sadece Kocaeli için değil; Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gözlerimizle gördük. Kocaeli, 36 adet limanı ile ülkemizin deniz ticaretinde önemli pay almaktadır. İzmit Körfez’ini önemli kılan bu yoğun gemi trafiğinin güvenli seyretmesini sağlayan burada görev yapan personeldir. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

“DERİNCE VE DİLOVASI YİNE ZİRVEDE”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Başkan Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılı Ocak ayında ayın da ihracatımız 3 milyar 208 milyon dolar olurken, ithalatımızın ise 5 milyar 403 milyon dolara ulaştı. İlk ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 1 milyar 412 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te ise 767 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise; Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 1 milyar 733 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nün ithalat rakamı ise 1 milyar 959 milyon dolar olmuştur. İlk bir ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 29 milyar TL’dir. 2024 yılı Ocak ayı verileri geçen yılın aynı ayı ile mukayese edildiğinde İhracatta yüzde 8,1 artış, İthalatta ise yüzde 2,3 azalış izlenmiştir” dedi.

“ÜLKEMİZE UĞRAYAN GEMİLERİN 17,9’U KOCAELİYE’AİT”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Doğusel, “Gemi istatistiklerine gelirsek; 2024 yılı Ocak ayında Kocaeli’ye, 232 adet Türk bayraklı gemi, 545 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 777 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 17,9’u Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 2 milyon 521 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 4 milyon 457 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 6 milyon 979 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamından %16.2’lik pay almıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 182.991 TEU ile Türkiye genelinde 2. Sıradaki yerini korumuştur” dedi.

ÖZTÜRK: “SİZLERE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”

Daha sonrasında kısa bir konuşma yapan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amirliği Tütünçiftlik Yerleşkesinin önemine vurgu yaparak, Kocaeli’nin dinamikleri belirleyen deniz ticaretinin akışının sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Kentimizin belki de en önemli noktalarından birisinin içerisindeyiz. Kocaeli’miz, deniz ticaretinin başkenti olma yolunda ilerlerken bu akışı sağlayan gizli kahramanlar burada çalışıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Amiri Kaptan Berat Dağkıran ve ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

SUNUM YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin Şubat Ayı 17. Olağan Meclis Toplantısı, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amiri Kaptan Berat Dağkıran’ın tanıtım sunumu, Kocaeli’deki deniz kazası, arıza, diğer olay ve ihlal verilerini içeren bilgilendirmesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ayhan Pehlivan'ın, ‘İstihdam Teşvikleri’ konulu sunumlarının ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber