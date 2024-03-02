TURMEPA Antalya Şubesi’nde Görev Değişimi

Divan Başkanlığını Ahmet Çetin’in, Divan Heyeti üyeliğini ise Ender Çakmak ve Fisun Gürbüz’ün üstlendiği şube genel kurulunda 4 yıldır TURMEPA Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen İzzet Ünlü’ye teşekkür plaketi verildi. Genel Kurul sonrası ilk toplantısını yapan Şube Yönetim Kurulu, tüzük gereği görev dağılımı yaparak Ziya Baykal’ı TURMEPA Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirledi.

Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Ziya Baykal şunları söyledi: “TURMEPA’nın misyonu doğrultusunda deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere yaşanabilir bir Antalya bırakmak yeni yönetim olarak bizlerin temek hedefidir. Hedefimizi gerçekleştirmek için de en büyük kaynağımız emeğimiz olacaktır. Beni bu göreve layık görüp aday gösteren TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’na, geçmiş dönem başkanımız İzzet Ünlü’ye ve siz değerli üyelerimize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu bir görev değişikliği, bir bayrak devirdir. Benim ve tüm yol arkadaşlarımın denizlere çok şey borçlu olduğumuz bilinciyle bu kıymetli görevi üstlendiğimizi ve önceliklerimiz arasına aldığımızı bilmenizi isterim. TURMEPA’nın 29 yıldır vurguladığı “aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor”u 30. yılında biz seslendiriyor, kutluyor ve taçlandırıyor olacağız. Nefesimizi korumak için Antalya’da denizlerimizi korumaya devem edeceğiz.”

Genel Kurulda şubenin geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi veren geçmiş dönem başkanı İzzet Ünlü, “TURMEPA’nın ilk şubesi olarak 2006 yılında kurulan Antalya Şubesi’nin 2014 yılı itibarı ile genel sekreterliğini, 2021 yılında ise başkanlığını üstlenerek Antalya’mızın mavi kalması ve TURMEPA’nın tanınırlığı için katkı koymaya çalıştım. Görev süremiz boyunca beraber çalıştığım yönetim kurulu başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bizim maviye olan aşkımız, deniz ve çevre dostu olarak ilgimiz, desteğimiz her zaman devam edecektir” dedi. Ünlü başkanlığındaki Yönetim Kurulu, geçmiş dönem faaliyetleri için oy birliğiyle ibra edildi.

TURMEPA Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri aşağıdaki şekildedir:



Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ziya BAYKAL – Yönetim Kurulu Başkanı

YALIN ALTINER – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

OZAN KOÇ – Genel Sekreter

FUNDA SÖNMEZ - Sayman Üye

DİLARA ÇAKMAK ÖZLER - Üye

MUSTAFA MEYDAN - Üye

TAYFUN YALIÇINKAYA - Üye

OSMAN KUTLU - Üye

ALİ GÜNAY – Üye



Denetim Kurulu Üyeleri:

SELMA AKBULUT – Denetim Kurulu Başkanı

FİSUN GÜRBÜZ – Denetim Kurulu Üyesi

MELİSA MUNGAN – Denetim Kurulu Üyesi



Merkez Genel Kurulu Delegeleri:

HÜSNÜ ÇÖLLÜ

GALİP HAKAN KÜLAHÇI

GÖKHAN CİVELEKOĞLU

AHMET YETKİN ARMAĞAN





Denetim Kurulu Yedek Üyeler MELİKE SELÇUK ABDURRAHMAN ŞAŞMAZ TUNCAY ÖZSES





Yönetim Kurulu Yedek Üyeler UĞURCAN KÜÇÜKBAŞ HÜSEYİN ALİ ERSOY FERZANE MERCAN MUSTAFA DEMİROK ASLI SAYGILI

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