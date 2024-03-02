TURMEPA Antalya Şubesi’nde Görev Değişimi
TURMEPA Antalya Şubesi, 24 Şubat’ta yapılan Olağan Genel Kurulunda yeni yönetimini belirledi. Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Setur Antalya Marina Müdürü ve Antalya Yelken Spor Kulübü Başkanı Ziya Baykal seçildi.
Divan Başkanlığını Ahmet Çetin’in, Divan Heyeti üyeliğini ise Ender Çakmak ve Fisun Gürbüz’ün üstlendiği şube genel kurulunda 4 yıldır TURMEPA Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen İzzet Ünlü’ye teşekkür plaketi verildi. Genel Kurul sonrası ilk toplantısını yapan Şube Yönetim Kurulu, tüzük gereği görev dağılımı yaparak Ziya Baykal’ı TURMEPA Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirledi.
Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Ziya Baykal şunları söyledi: “TURMEPA’nın misyonu doğrultusunda deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere yaşanabilir bir Antalya bırakmak yeni yönetim olarak bizlerin temek hedefidir. Hedefimizi gerçekleştirmek için de en büyük kaynağımız emeğimiz olacaktır. Beni bu göreve layık görüp aday gösteren TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’na, geçmiş dönem başkanımız İzzet Ünlü’ye ve siz değerli üyelerimize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu bir görev değişikliği, bir bayrak devirdir. Benim ve tüm yol arkadaşlarımın denizlere çok şey borçlu olduğumuz bilinciyle bu kıymetli görevi üstlendiğimizi ve önceliklerimiz arasına aldığımızı bilmenizi isterim. TURMEPA’nın 29 yıldır vurguladığı “aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor”u 30. yılında biz seslendiriyor, kutluyor ve taçlandırıyor olacağız. Nefesimizi korumak için Antalya’da denizlerimizi korumaya devem edeceğiz.”
Genel Kurulda şubenin geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi veren geçmiş dönem başkanı İzzet Ünlü, “TURMEPA’nın ilk şubesi olarak 2006 yılında kurulan Antalya Şubesi’nin 2014 yılı itibarı ile genel sekreterliğini, 2021 yılında ise başkanlığını üstlenerek Antalya’mızın mavi kalması ve TURMEPA’nın tanınırlığı için katkı koymaya çalıştım. Görev süremiz boyunca beraber çalıştığım yönetim kurulu başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bizim maviye olan aşkımız, deniz ve çevre dostu olarak ilgimiz, desteğimiz her zaman devam edecektir” dedi. Ünlü başkanlığındaki Yönetim Kurulu, geçmiş dönem faaliyetleri için oy birliğiyle ibra edildi.
TURMEPA Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri aşağıdaki şekildedir:
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Ziya BAYKAL – Yönetim Kurulu Başkanı
YALIN ALTINER – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
OZAN KOÇ – Genel Sekreter
FUNDA SÖNMEZ - Sayman Üye
DİLARA ÇAKMAK ÖZLER - Üye
MUSTAFA MEYDAN - Üye
TAYFUN YALIÇINKAYA - Üye
OSMAN KUTLU - Üye
ALİ GÜNAY – Üye
Denetim Kurulu Üyeleri:
SELMA AKBULUT – Denetim Kurulu Başkanı
FİSUN GÜRBÜZ – Denetim Kurulu Üyesi
MELİSA MUNGAN – Denetim Kurulu Üyesi
Merkez Genel Kurulu Delegeleri:
HÜSNÜ ÇÖLLÜ
GALİP HAKAN KÜLAHÇI
GÖKHAN CİVELEKOĞLU
AHMET YETKİN ARMAĞAN
Denetim Kurulu Yedek Üyeler
MELİKE SELÇUK
ABDURRAHMAN ŞAŞMAZ
TUNCAY ÖZSES
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
UĞURCAN KÜÇÜKBAŞ
HÜSEYİN ALİ ERSOY
FERZANE MERCAN
MUSTAFA DEMİROK
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Vira Haber
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