Greenport Alliances Projesi Paydaşlar Konferansı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının denizcilik endüstrisini karbondan arındırma stratejisi kapsamında gözden kaçırılan bir alt sektör olan “liman hizmetleri” konusuna odaklanan projede, liman içi hizmetler kapsamında römorkör ve kılavuz botları gibi deniz araçları ile kılavuz ve liman kaptanları gibi personel, liman ve gemilerin sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaları için davranışsal değişim içeren eğitim programları geliştirilecek.

Projenin ilk etkinliği olan ve gerek denizcilik sektöründen, gerekse denizlik alanına odaklanan eğitim kurumlarından katılımın yoğun olduğu “Paydaşlar Konferansı”nda, proje ortaklarının 36 ay sürecek projede üstlenecekleri sorumluluklar ve ortaya koyacakları katkılar açıklandı. Sanmar AŞ., Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Yanmar Holding, Sakura Marine, Kilyos Denizcilik, Kamer Marine, GDS Mühendislik, CSS Türkiye, NAVTEK, Gübretaş Limanı, GİSAŞ Limanı , Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği gibi denizcilik sektöründe önemli yeri bulunan temsilcilerin katılım sergilediği konferansta, Turkon Line ve GİSAŞ temsilcilerinin yaptığı sunumlar ile sektörün karbon salınımını azaltacak yeni uygulamaları hakkında bilgi edinildi.

Vira Haber