DEFMED'in Acı Günü
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) Kahramanmaraş ve çevre illerde 6 Şubat tarihinde meydana gelen büyük deprem felaketinde mezunları İbrahim Özkan ile İsmail Korkmaz ve ailelerinin vefat ettiğini duyurdu.
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DEFMED sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
2012 yılı mezunu İbrahim Özkan ve ailesini İskenderun depreminde, 2015 yılı mezunu İsmail Korkmaz, eşi Şaziye Korkmaz ve doğmamış yavrularını Hatay depreminde kaybettiklerini açıkladı.
Vira Haber ailesi olarak İbrahim Özkan, İsmail Korkmaz ve ailelerini Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : defmed, İbrahim Özkan, İsmail Korkmaz, depremi
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