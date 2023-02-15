DEFMED'in Acı Günü

DEFMED sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

2012 yılı mezunu İbrahim Özkan ve ailesini İskenderun depreminde, 2015 yılı mezunu İsmail Korkmaz, eşi Şaziye Korkmaz ve doğmamış yavrularını Hatay depreminde kaybettiklerini açıkladı.

Vira Haber ailesi olarak İbrahim Özkan, İsmail Korkmaz ve ailelerini Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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