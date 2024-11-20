DEHUKAM 2025-2029 Stratejik Planı Çalışmaları Başladı

14 Kasım 2024 tarihinde Ankara TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalıştaya, 27 farklı bakanlık, kurum, kuruluş ve özel sektörden toplam 66 temsilci katıldı.

Çalıştay, T.C. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Acar ile DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel’in açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta, DEHUKAM’ın vizyonuna ve deniz hukuku alanındaki stratejik önemine vurgu yapıldı.

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Başuzmanı Hanife Billerlioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen program kapsamında, DEHUKAM’ın ulusal ve uluslararası düzeyde deniz hukuku alanındaki öncelikleri ve iş birliği fırsatları ele alındı. Çalıştay, mevcut durum tespiti, PESTLE analizi ve grup çalışmaları gibi yöntemlerle, merkez için önemli çıktılar sağladı.

Stratejik Hedefler Belirleniyor

Çalıştayın birinci ve ikinci oturumlarında DEHUKAM’ın mevcut faaliyetleri ve gelişim alanları değerlendirildi. Üçüncü oturumda gerçekleştirilen PESTLE analiziyle merkezin güçlü ve zayıf yönleri, karşılaştığı tehditler ve fırsatlar derinlemesine incelendi. Son oturumda ise bu analiz sonuçlarına dayalı öneriler ve geliştirme çalışmaları yapıldı.

Katılımcıların uzmanlıkları ve farklı bakış açılarıyla desteklenen çalıştayda, yaratıcı fikir oluşturma yöntemleri kullanılarak DEHUKAM 2025-2029 Stratejik Planı için önemli veriler elde edildi. Katılımcılar, çalışmanın başlangıcından sonuna kadar aktif bir şekilde yer aldı.

Deniz Hukukunda Daha Güçlü Bir Gelecek

DEHUKAM, çalıştaydan elde edilen verilerle Türkiye’nin deniz hukuku alanındaki ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Çalıştay, merkez için sadece bir stratejik plan oluşturma süreci değil, aynı zamanda sektörün gelişimine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu çalıştay, DEHUKAM’ın geleceğe yönelik kararlarını şekillendirmek ve deniz hukuku alanında öncü bir rol üstlenmek adına atılan kritik bir adımı temsil ediyor.

Vira Haber