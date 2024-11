AVS Global, Sri Lanka Ofisinin Açılışını Kutladı

Açılış, geleneksel mum yakma töreniyle büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Açılışa, Türkiye’nin Sri Lanka Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut, Deep Ocean (Pvt) Ltd Genel Müdürü ve Penguin Group Sri Lanka Direktörü Devika Wijesuriya, ve Penguin Group Direktörü Dulip Wijesuriya başta olmak üzere, Sri Lanka denizcilik sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Açılışta yer alan diğer önemli katılımcılar arasında Capt. K. M. Nirmal P. Silva (Harbour Master, Sri Lanka Ports Authority), Mr. Nirmal De Fonseka (Director - Logistics, Chairman, Ceylon Association of Shipping Agents), Mr. Shano Sabar (Deputy Managing Director, Hayleys Advantis Limited), Janesh Ratnadasa (Vice Chairman, Ceylon Association of Shipping Agents, VP Asha Agencies), Mushin Kitchilan (Treasurer, Ceylon Association of Shipping Agents, VP Evergreen Shipping Agency Lanka), Mr. Ralph Anandappa (Secretary General, Ceylon Association of Shipping Agents), ve Diruni Chamungam (Chairperson, Women's International Shipping and Trading Association - WISTA Sri Lanka) yer aldı.

Ayrıca, Priyantha Punchihewa (CEO, Hayleys Free Zone Limited), Ms. Tamara Bernard (Deputy General Manager, Corporate Banking, Commercial Bank of Ceylon Ltd) ve diğer değerli isimler de bu anlamlı etkinliğe katılarak, AVS Global’in Sri Lanka’daki büyüme vizyonuna destek verdiler.

“Bugün burada, Sri Lanka’daki AVS ofisimizin açılışını kutlamak üzere sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum,” sözleriyle konuşmasına başlayan AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, AVS Global'in 1985 yılında kurulan mütevazı başlangıcından bugün 126 ülkede ve 1.500'den fazla limanda hizmet veren küresel bir lider haline gelmesine uzanan etkileyici yolculuğunu paylaştı. Şirketin misyonunun, müşteri beklentilerini aşmak, sektöre yenilik katmak ve mükemmeliyet standardını korumak olduğunu vurguladı.

Sri Lanka ile Güçlü Bağlar Kuruluyor

Yeni ofisin açılışını yalnızca bir iş genişlemesi değil, aynı zamanda Sri Lanka’nın dinamik yapısına ve potansiyeline olan bağlılığın bir göstergesi olarak tanımlayan Şimşek, Sri Lanka’nın tarih boyunca ticaret, kültür ve bağlantının merkezi olduğuna dikkat çekti. “Sri Lanka’nın zengin mirası, halkının azmi ve gelecekteki potansiyeli bize her zaman ilham kaynağı olmuştur,” dedi. Yeni ofisin, Sri Lanka’yı küresel tedarik zinciri ve denizcilik sektörleriyle daha güçlü bir şekilde entegre edeceğini vurguladı.

Yerel Toplulukla Birlikte Büyüme Vizyonu

Şimşek, AVS Global’in yalnızca iş dünyasında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de etkili olmayı hedeflediğini ifade etti. Yerel topluluklara katkı sağlamaya olan inançlarını dile getirerek, “Eğitim programları sunarak, istihdam fırsatları yaratarak ve sürdürülebilir girişimleri destekleyerek yerel toplulukla birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Bu çabalarla Sri Lanka’yı küresel tedarik zinciri sektöründe kilit bir oyuncu haline getirmeye kararlıyız,” dedi.

Deep Ocean ile Ortak Strateji

AVS Global, Sri Lanka’daki yeni ofisinin açılışıyla birlikte, ülkenin tüm limanlarında daha etkin hizmet vermek adına Deep Ocean ile stratejik bir ortaklık da başlattı. Bu ortaklık kapsamında, öncelikli olarak Türk gemilerine tedarik ve acentelik hizmetleri sunmayı hedefleyen AVS ve Deep Ocean, Sri Lanka’yı bölgedeki operasyonlarının merkez üssü haline getirmeyi planlıyor. Bu iş birliği, iki şirketin güçlerini birleştirerek hem yerel hem de küresel ölçekte sektöre değer katmasını sağlayacak.

Teşekkür ve Gelecek Vizyonu

Bu özel günde AVS ekibine, iş ortaklarına ve konuklara teşekkürlerini ileten Şimşek, Sri Lanka’nın çalışkan ve yetenekli insanlarıyla birlikte olağanüstü başarılara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi. “Bugün sadece bir ofisin açılışını değil, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımızı ve vizyonumuzu da paylaşıyoruz. Birlikte çalışarak, Sri Lanka ve küresel denizcilik sektörü için daha parlak bir yarın inşa edebiliriz,” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

AVS Global’in yeni Sri Lanka ofisi, şirketin Asya-Pasifik bölgesindeki operasyonlarını güçlendirme ve küresel tedarik zinciri ağında daha etkin bir rol oynama vizyonunun bir parçası olarak hizmet vermeye başlayacak.

Vira Haber