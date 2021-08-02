DEHUKAM Yönetim ve Danışma Kurulu toplantısı İstanbul'da yapıldı

DEHUKAM, deniz hukuku alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı amacıyla TC Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyesiyle, Ankara Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında kuruldu. Merkez, deniz hukuku ve siyaseti alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanda araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı için araştırmacı insan gücü yetiştirme programları uygulamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlıkta bulunmak, ulusal düzeyde akademisyenleri tek çatı altında bilimsel etkinliklere yöneltmek, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek akademik faaliyetlerle farkındalığı artırmak suretiyle Türk deniz hukuku politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve bunların uluslararası farkındalığını arttırmak maksadıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

İMEAK DTO’nun Fındıklı’daki merkezinde, ilk olarak DEHUKAM Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Merkezin Yönetim Kurulu Başkanı, AÜ Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan, TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yönetim Kurulu Üyeleri TC Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, TC Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman Önel, AÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Doç. Dr. İsmail Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Kula Değirmenci ve DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara katıldı.

DEHUKAM Danışma Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulu Toplantısının ardından, DEHUKAM’ın stratejik hedefleri ve eylem planı ile ilgili önerilerde bulunmak üzere DEHUKAM Danışma Kurulu Toplantısı, Oda’nın Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Danışma Kurulu Üyeleri Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) temsilen TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, TC Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ebubekir Gizligider, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü M. Altuğ Atalay, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik ve Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen Başkan Danışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa yer aldı.

Vira Haber

