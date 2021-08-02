Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 7 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından ülkenin çeşitli yerlerinde kontrol altına alınan ve devam eden yangınlara ilişkin bilgiler verdi. Buna göre 28 Temmuz – 1 Ağustos günleri arasında 32 ilde çıkan 119 yangın kontrol altına alındı. 3 ilde 7 yangın ise devam ediyor. Pakdemirli’nin verdiği bilgilere göre Antalya’nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 14 yangından ikisi devam ediyor. Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Seydikemer ilçelerinde 10 yangından dördü devam ediyor. Tunceli’nin Hozat ilçesindeki bir yangın devam ediyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde, gündüz saatlerinde kontrol altına alınan Güzelbağ Mahallesi’ndeki orman yangını tekrar başladı.

Gündoğmuş’ta rüzgarın etkisiyle Güzelbağ ve Bayır mahalleleri ile Susuz Yaylası’nı etkileyen yangınla mücadele devam ediyor.

Havadan ve karadan müdahaleyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınan Güzelbağ’daki orman yangını akşam saatlerinde tekrar başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, Güzelbağ’ın üst bölgelerinde, akşam saatlerinde yangının yerleşim yerlerine yaklaştığını söyledi.

Tehlike nedeniyle yeniden tahliye kararı verildiğini belirten Yücel, “Tahliye kararıyla evlerini boşaltmak zorunda kalan ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar için Güney Hüddoğlu Düğün Salonu, Nebahat Şifa Öğrenci Yurdu ve Oba Kız Öğrenci Yurdunu hazırlattık. Vatandaşları, belediye otobüsleri, tır ve kamyonlarla riskli bölgeden uzaklaştırıyoruz. Ayrıca, yangın bölgesindeki tüm hayvanlar da belediye araçlarıyla güvenli alanlara taşınıyor.” dedi.

Yücel, yangını söndürmek için ekiplerin bütün gün havadan ve karadan müdahalede bulunduğunu, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Yücel, “Gündüz kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdü. Yangın bir türlü tam olarak söndürülemiyor.

MARMARİS’TE SON DURUM: ALEVLER HİSARÖNÜ VE ORHANİYE’DE YOĞUNLAŞTI

Muğla’nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris’te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.

Vira Haber