Mersin'de bir gemi denize paslı su akıttı

Mersin Limanı’nda bir geminin denize paslı su akıttığı öne sürüldü. Görüntüleri yayımlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olaya tepki gösterdi.

Seçer, denizi kirletenleri en ağır şekilde cezalandıracaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan yanan ormanlarımızı korumaya çalışırken, az önce Mersin limanı MIP 2 Rıhtımı’nda çevre koruma ekibimizin çektiği bu çirkinliği sizinle paylaşıyorum. Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız!"

Vira Haber