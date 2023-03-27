Delaware Nehri'ndeki Kimyasal Sızıntı
ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti.
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ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon insanın içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste kimyasal sızıntı gerçekleşti. Sızıntının ardından yetkililer bölge sakinlerine önlem olarak yalnızca şişelenmiş su içmelerini tavsiye etti. Yapılan uyarının ardından market raflarında su kalmadığı görüldü.
Vira Haber
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Etiketler : abd, kimyasal atık
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