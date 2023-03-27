Nassau Kruvaziyer Limanı’nda Geri Sayım Başladı

Enka İnşaat’ın yenileme çalışmalarını yürüttüğü Nassau Kruvaziyer Limanı’nda çalışmalar, mayıs ayının sonunda tamamlanacak. Limandaki yenileme çalışmalarını inceleyen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Ramazan ayının ilk iftarını da şantiyedeki 300 Türk çalışan ile birlikte yaptı. Kutman, “Çalışmalar tamamlandığında Nassau, küresel ağımızdaki en büyük liman olacak. Yolcu sayımızda yüzde 50 artış bekliyoruz" dedi.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in, Bahamalar’daki Nassau Kruvaziyer Limanı’nda yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yenileme çalışmalarını bir başka Türk şirketi olan Enka İnşaat’ın üstlendiği Nassau Kruvaziyer Limanı, mayıs ayının sonunda çalışmaların tamamlanması ile birlikte aynı anda üç Oasis sınıfı geminin yanı sıra diğer gemilere de hizmet verebilecek.

Yenileme çalışmaları için tüm malzemeler Türkiye’den getirilirken Nassau Kruvaziyer Limanı’nda, yeni bir terminal, bir sahil parkı, bir liman köyü, yeni bir iç liman, amfitiyatro, Junkanoo Müzesi, mağazalar, restoranlar ve bir tiyatro yer alacak.

İlk iftarı Bahamalar’da yaptı

Limandaki yenileme çalışmalarını inceleyen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Ramazan ayının ilk iftarını da şantiyedeki 300 Türk çalışan ile birlikte yaptı. İftara Mehmet Kutman’ın yanı sıra Nassau Kruvaziyer Limanı Yönetim Kurulu Üyesi Caner Cevdet Akçalı, Global Ports Holding Amerika Bölge Müdürü ve Nassau Kruvaziyer Limanı Genel Müdürü Mike Maura, Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör ve Enka İnşaat Proje Müdürü Ertan Şahin katıldı. Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıllık işletme süresi sonunda Bahamalar ekonomisine toplam 16 milyar dolarlık katkıda bulunmasını beklediklerini hatırlatan Kutman, kruvaziyer gemi şirketleri ve iş ortaklarının yanı sıra Bahamalar halkı ile çalışmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade etti. Kutman, "Enka İnşaat'ın üstlendiği yenileme çalışmalarında neredeyse sona gelindi. Nassau, mayıs sonunda çalışmalar tamamlandığında küresel ağımızdaki en büyük liman olacak. Yolcu sayımızın yüzde 50 artmasını bekliyoruz" dedi.

Vira Haber