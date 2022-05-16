“Deneteam” Sayesinde Daha Az Risk, Daha Hızlı Lojistik

“Lojistiğin Arkas’ındaki Güç” mottosuyla, lojistik sektörünü geliştiren öncü yatırımlarına yurt içinde ve yurt dışında devam eden Arkas Lojistik, bölgesel güç unvanını korurken yeni açtığı Amerika-New Jersey ofisiyle de yurt dışı ağını kuvvetlendirdi.

Arkas Lojistik, teknolojiye yaptığı yatırımlara da her gün yenilerini ekliyor. Bu doğrultuda, kısa süre önce yeni nesil dijital lojistik platformu Shipeedy aracılığıyla da Türk ihracatçısına “dijital hızda taşımacılık” çözümü sunmaya başlayan Arkas Lojistik, Deneteam uygulaması aracılığıyla da kurum içinde denetim süreçlerini dijitalleştirdi. Denetim sürecindeki her aşamanın anlık ve şeffaf şekilde görüntülenmesini sağlayan uygulama sayesinde daha hızlı aksiyon alabilen Arkas Lojistik, mali kayıplarını azaltırken verimliliğini de artırmayı amaçlıyor. Bu uygulama, aynı zamanda Arkas Lojistik’in yurt içi birimlerinin tamamında standardizasyon sağlayarak İstanbul’dan Gaziantep’e kadar bütün iş ortaklarının aynı kalitede hizmet almasına yardımcı oluyor.

Denetimde Dijital Dönem

Dijitalleşme, verimliliğin artırılması, sahada yapılan tespitlerde hızlı aksiyon alınması, denetim sonrasında aksiyon takibi ve paydaşların her süreçten anlık olarak haberdar olabilmesi adına devreye alınan Deneteam uygulamasıyla, yıllık denetim planlamalarına katılacak müfettişlere ya da denetçilere görev ataması yapılıyor. Soru listelerini de içerisinde barındıran uygulamada, cevaplar ve puanlamalar da anlık gerçekleştiriliyor. Denetim kontrol listeleri ise müfettişlere/denetçilere hazır sunuluyor. Bütün süreçler, paydaşlar tarafından anlık takip edilebiliyor, böylece denetim tespitleri aynı gün otomatik olarak ilgili iş birimlerine ve yöneticilere aktarılıyor. Geri dönüşler ise yine sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu işlemler sonrasında ise denetim raporu yine otomatik olarak sistem tarafından oluşturuluyor.

Kurumsal Hafıza ile Verinin Gücü

Deneteam, ayrıca son üç yılın tüm denetim verilerinin yüklendiği bir veri tabanı görevi de görüyor. Böylece güncel tespitlerle geçmiş tespitler karşılaştırılabiliyor ve kurumsal hafıza oluşturuluyor. Uygulamada ayrıca risk kategorilerine göre analizler yapılarak gelişime açık alanlar belirleniyor, üst yönetimle eş zamanlı paylaşılıyor. Böylece operasyonel ve mali kayıp riski yaratan konularda hızlı reaksiyon alınıyor. Bu sayede verimliliğini artıran Arkas Lojistik, müşteri memnuniyetini de odağında tutmaya devam ediyor.

