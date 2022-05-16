Mein Schiff Herz Kruvaziyer Gemisi Bodrum'a Geldi
Yunanistan Limanı'ndan yola çıkan Malta bandıralı kruvaziyer Mein Schiff Herz, Bodrum Limanı'na demirledi.
A+A-
Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Yunanistan'ın Heraklion Limanı'ndan gelen bin 270 yolcu ve 651 personelin bulunduğu gemideki çoğunluğu Alman uyruklu turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.
Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde birçok kişi, dev geminin fotoğrafını çekti. Gemide bin 270 yolcu ve 651 personel bulunduğu belirtildi.
Bu haber toplam 141 defa okunmuştur
Etiketler : bodrum, kruvaziyer, turizm
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.