İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. TCG GEDİZ Fırkateyni "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na Katıldı
TCG GEDİZ Fırkateyni "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na Katıldı

TCG GEDİZ Fırkateyni "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na Katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

A+A-

Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından, "TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı." açıklamasıyla birlikte tatbikattan bazı görseller paylaşıldı.

aa-20220515-27870392-27870390-tcg-gediz-firkateyni-deniz-aslani2022-arama-kurtarma-davet-tatbikatina-katildi.jpg

Bu haber toplam 59 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.