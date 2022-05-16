TCG GEDİZ Fırkateyni "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na Katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.
A+A-
Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ fırkateyninin Ege Denizi'nde icra edilen "Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"na katıldığını bildirdi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından, "TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi'nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'na katıldı." açıklamasıyla birlikte tatbikattan bazı görseller paylaşıldı.
Bu haber toplam 59 defa okunmuştur
Etiketler : tcg deniz, deniz aslanı 2022, tatbikat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.