DEÜ Denizcilik Fakültesi'nde Kurtuluştan Günümüze İzmir ve İzmir Limanı Paneli

DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Kurtuluşundan Günümüze İzmir ve İzmir Limanı” konulu panel 12.05.2022 tarihinde Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Doç. Dr. Barış KULEYİN’in gerçekleştirdiği panelin konuşmacıları Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapan öğretim üyeleri Doç. Dr. Fevzi Çakmak ve Doç. Dr. Alev GÖZCÜ ile İzmir Bölge Liman Başkanı Vekili Ünal Hakan ATALAN oldu. Açılış konuşmasına İzmir’in tarihsel öneminden bahsederek başlayan Doç. Dr. KULEYİN daha sonra konuşmacıların özgeçmişlerini aktararak sözü Doç. Dr. Fevzi ÇAKMAK’a bıraktı.

Panelin ilk konuşmacısı Doç Dr. Fevzi ÇAKMAK, “Türk İstiklal Savaşı’nda İzmir” başlıklı sunumunda, İzmir’in her zaman büyük bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayarak işgal ve milli mücadele dönemi esnasında İzmir’de yaşananları aktardı. İzmir’in milli mücadele döneminde en fazla yıkım gören şehirlerden biri olduğunu belirten ÇAKMAK, işgal sırasında yaşanan acıların milli mücadele ruhunun oluşmasında büyük bir etkisi olduğunun altını çizdi.

Panelin ikinci konuşmacısı Doç. Dr. Alev GÖZCÜ, denizlerin kentlerin tarihi ve kültürü açısından önemini anlatarak sözlerine başladı. İzmir’in Ege Bölgesi’nin dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan GÖZCÜ, bereketli toprakları, limanı, zengin sosyal yaşamı ve ticaret ortamı sayesinde İzmir’in geçmiş dönemlerde doğunun Paris’i olarak adlandırıldığını aktardı.

Panelin son konuşmacısı Ünal Hakan ATALAN İzmir Alsancak Limanı’nın günümüzdeki durumu başlıklı sunumunda limana ait güncel yük ve gemi istatistiklerini paylaştı. Planlanan yatırımlara da değinen ATALAN, özellikle kruvaziyer turizmi alanında İzmir’in öneminin her geçen yıl artacağını belirtti.

Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci’nin konuşmacılara ve moderatöre teşekkür plaketlerinin takdimi ile panel sona erdi.