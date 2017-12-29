Denetimlerde tonlarca istavrite el konuldu

Samsun’da Dereköy, Terme, Canik, Alaçam ve Yakakent olmak üzere 5 adet balıkçı barınağı bulunuyor. Samsun’da 624 adet ruhsatlı balıkçı teknesi var. Bunlardan 470 tanesi 10 metrenin üzerinde bir uzunluğa sahip. 26-30 Aralık tarihleri arasında 40 kişiden oluşan 8 ekip Samsun ve çevre illerde eş zamanlı olarak çapraz denetim gerçekleştiriliyor. Yolda, balık halinde, işletmelerde, buz depolarında ve restoranlarda yapılan denetimler sonucunda avlanması yasak olan ya da sağlığı tehdit edebilecek balıklara el konulup, kişi ya da işletmelere el koyuluyor. 15 Nisan 2018’de kapanacak av sezonda bu zamana Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri 2017 yılında toplam 1 bin 155 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda 116 kişi ya da işletmeye 110 bin 270 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan çapraz denetimler neticesinde el koyulan balık miktarının en büyüğüne Samsun Balıkçı Halinde rastlandı. 28 Aralık gecesi yapılan gece denetiminde halde bulunan 600 kasa (5,5 ton) istavrite boy yasağı ihlalinden el konuldu. Yapılan kontroller sonrasında insan sağlığını etkileyecek unsurlara rastlanılmayan balıklar Milli Emlak Müdürlüğü ihale yoluyla tekrar satışa sunuldu.

Avlanan balıkların boy yasağı ihlaline girmemesi için istavritin 13, mezgitin 13, hamsinin 9, barbunun 13, tekirin 11, çinekopun 18, kalkanın 45 ve palamudun ise 25 santimden kısa olmaması gerekiyor.

Vira Haber