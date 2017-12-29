Tersane ve Tekne İmal Yönetmeliği’nde değişiklik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, "Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin belge geçerlilik süresi ile mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi 31 Aralık 2018 tarihine uzatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler de aksi belirtilmedikçe yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı tesisler arasına eklendi.

Askeri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis tesisleri hariç, 13 Şubat 2009'dan önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesislerin, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya faaliyet izni gibi belgelerini 31 Aralık 2018'e kadar idareye ibraz etmeleri zorunlu hale getirildi.

Vira Haber