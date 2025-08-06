Deniz Acenteleri Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası’na iletilen bilgilendirmede, taslağın 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığa verilen yetkilere dayanılarak hazırlandığı belirtildi. Yeni düzenleme, gemi işletmeciliği, acentelik, komisyonculuk gibi deniz ve içsu taşımacılığına yönelik hizmetleri kapsıyor. Ayrıca 618 sayılı Limanlar Kanunu ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkındaki KHK hükümlerine atıf yapıldı.

Taslak, 26 Şubat 2025’te sektöre sunulmuş, gelen geri bildirimler doğrultusunda revize edilerek güncel haliyle https://denizcilik.uab.gov.tr/mevzuat-taslaklari adresinde yayımlandı.

Denizcilik sektöründeki tüm paydaşlardan, taslağa ilişkin görüş ve önerilerini 14 Ağustos 2025 mesai bitimine kadar [email protected] adresine iletmeleri isteniyor. Toplanan görüşler, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde derlenerek Bakanlığa sunulacak.

Vira Haber