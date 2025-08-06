Kılavuz Kaptan Transferinde Yeni Kurallar: 2028’de Yürürlüğe Giriyor

Haziran 2025’te gerçekleştirilen MSC 110 toplantısında onaylanan yeni kurallar, 2028 yılı itibarıyla zorunlu hale gelecek. Düzenlemeler, IMO Kararı ve ISO 799 standartlarıyla uyumlu olacak şekilde hazırlandı.

Öne Çıkan Yeni Kurallar ve Detaylar

1. Pilot Çarmıhlarında Hizmet Süresi Sınırlaması

Üretim tarihinden itibaren maksimum 36 ay ,

Hizmete alındığı tarihten itibaren ise en fazla 30 ay kullanılabilecek.

2. Yedek Ekipman Zorunluluğu

Gemilerde yedek pilot çarmıhı ve yardımcı halat (manrope) bulundurulması zorunlu hale geldi.

3. Tamirat ve Parça Değişimi Yasaklandı

Çarmıh basamakları ve yayılma basamaklarında tamir, modifikasyon veya parça değişimi yapılamayacak.

4. Kullanım Talimatları Zorunluluğu

Üretici tarafından sağlanan kullanım ve bakım talimatları gemide bulundurulmak zorunda olacak.

5. Yeni Bilgilendirme Posteri

IMO, yeni düzenlemeleri özetleyen MSC.1/Circ.1428 numaralı poster yayımlayacak ve gemilerde bu poster bulunacak.

Sabitleme ve Güvenlik Şartları Güçleniyor

- Minimum Kopma Mukavemeti (MBL)

Sabitleme noktaları, mapalar ve halatlar için MBL değeri 24 kN’den 48 kN’ye çıkarıldı.

- Tip Onaylı Sabitleme Cihazları

Üreticiler, en az 48 kN dayanımlı ve ara uzunluklarda sabitleme sağlayabilecek tip onaylı ekipman üretmek zorunda olacak.

- Geçici Uygulama Önerisi

Tip onaylı ekipman temin edilene kadar: 48 kN dayanımlı 3 metrelik halat, Doğru şekilde bağlanmış “rolling hitch” bağı ile sabitleme yapılması öneriliyor.



- Belgelendirme Zorunluluğu

Sabitleme noktalarına ilişkin uygunluk belgeleri gemilerde bulunmalı ve denetimlerde ibraz edilmeli.

Sabitleme ve Güvenlik Şartları Güçleniyor

Yeni kurallarla sabitleme noktalarının minimum kopma mukavemeti (MBL) 24 kN’den 48 kN’ye çıkarıldı. Üreticiler, ara uzunluklarda sabitleme sağlayacak ve en az 48 kN dayanımlı, tip onaylı cihazlar sunmakla yükümlü olacak. Tip onaylı ekipmanlar temin edilene kadar, geçici olarak 48 kN dayanımlı 3 metrelik halat ve doğru şekilde bağlanmış “rolling hitch” bağı öneriliyor.

Sabitleme noktalarına ilişkin uygunluk belgeleri gemilerde bulundurulacak ve denetimlerde ibraz edilecek.

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nden Çağrı

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği, sektör paydaşlarını ve üyelerini düzenlemeleri dikkatle incelemeye, gemilerdeki donanımları gözden geçirmeye ve gerekli uyum sürecini gecikmeden başlatmaya davet etti.

Bu yeni düzenlemelerin, deniz emniyetini artırması ve can güvenliğini en üst seviyeye çıkarması hedefleniyor.