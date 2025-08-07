İstanbul29 °C

  3. İMEAK DTO’da Uluslararası Deniz Hukuku ve Enerji Sektörü Görüşmeleri
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 6 Ağustos 2025’te Oda Genel Merkezi’nde önemli iki heyeti ağırladı.

İlk olarak, DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara liderliğindeki, farklı ülkelerden gelen katılımcıların yer aldığı kapasite geliştirme programı heyetiyle bir araya geldi. Ardından SOCAR Türkiye Kamu İlişkileri Grup Koordinatörü Ceylan Ayrım ve beraberindeki heyet ile sektörel gelişmelerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

2-306.jpg

Vira Haber

