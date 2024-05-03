İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda Denetim
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda Denetim

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda Denetim

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda denetleme gerçekleştirildi.

A+A-

Karamürselbey Eğitim Merkezi içinde faaliyet gösteren MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda denetim yapıldı. Denetimde askeri eğitim faaliyetleri incelendi. Denetimler Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirildi.

aw195729-01.jpgaw195729-03.jpg

Vira Haber 

Bu haber toplam 62 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.