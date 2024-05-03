Karamürselbey Eğitim Merkezi içinde faaliyet gösteren MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda denetim yapıldı. Denetimde askeri eğitim faaliyetleri incelendi. Denetimler Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirildi.

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