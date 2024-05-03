Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda Denetim
Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda denetleme gerçekleştirildi.
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Karamürselbey Eğitim Merkezi içinde faaliyet gösteren MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda denetim yapıldı. Denetimde askeri eğitim faaliyetleri incelendi. Denetimler Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirildi.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova, Denetim
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