Marmaris’te 14 Metrelik Tekne Karaya Oturdu
Marmaris Hisarönü Körfezi önlerinde içinde 3 kişi bulunan 14 metrelik lüks tekne karaya oturdu. Tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Marmaris Hisarönü önlerinde içinde 3 kişi bulunan ve 14 metre uzunluğundaki tekne karaya oturdu. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Tahlisiye-4 botuna yedeklenerek Hisarönü’ndeki özel marinaya yanaştırıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Marmaris, Tekne, Hisarönü Körfezi
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