Fethiye-Kumlucu Arası Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Kumluca arası) rüzgarın Cuma (03.05.2024) öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden, Antalya Körfezi’nde Cumartesi (04.05.2024) öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cumartesi günü (04.05.2024) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Vira Haber