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  3. Denizci Fenerbahçeliler Derneği Ali Koç'u Ziyaret Etti          
Denizci Fenerbahçeliler Derneği Ali Koç'u Ziyaret Etti          

Denizci Fenerbahçeliler Derneği Ali Koç'u Ziyaret Etti          

Denizci Fenerbahçeliler Derneği 2 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç’u makamında ziyaret etti.

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Denizci Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Türkmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısu Selçuk Esenyel ve Yönetim Kurulu üyeleri Cihan Ergenç, Ebru Şenkaya, Ahmet Can Bozkurt ve M.Engin Özturan 2 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç’u makamında ziyaret etti. Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç'a Denizci Fenerbahçeliler Derneği hakkında bilgi verildi. Denizci Fenerbahçeliler Derneği Ali Koç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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Vira Haber 

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