Deniz Dibinden 2,5 Ton Çöp Çıktı

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum’da koyların atıklardan arındırılması amacıyla on yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin ikinci etabı Yalıkavak’ta gerçekleşti. Bir buçuk saat süren Deniz Dibi Temizliği'nde dalgıçlar yaklaşık 2.5 ton atık çıkardı.



Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile öğrenciler de katıldı. Bodrum Belediyesi'ne ait 13 kişiden oluşan balık adamlar deniz dibine dalarak temizlik gerçekleştirdi. Deniz dibinden araba lastiği, cam şişeler, teneke kutuları, plastik borular gibi bir çok malzeme çıkarıldı. Başkan Mandalinci ve öğrenciler ise koyun etrafında çevre temizliği yaptı. Ardı ardına çıkan çöpleri gören vatandaşlar ve denize girenler ise gözlerine inanamadı.



Deniz dibinden 2,5 ton karadan 2 ton çöp topladılar

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, on yıldır Bodrum Belediyesinin organizasyonuyla devam eden çalışmanın bu seneki ilk etabının Kumbahçe’de gerçekleştiğini söyleyerek, “Dalış ekibimiz yaklaşık olarak denizden 2.5 ton atık çıkarırken gönüllülerimiz de sahil ve yürüyüş yollarından yaklaşık 1.5-2 ton atık topladı” dedi.



“Tüm Türkiye’yi temizlik seferberliğine davet ediyorum”

Temizlik seferberliğine de değinen Başkan Mandalinci, etkinliğin 2. etabının 22 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşeceğini belirtirken şöyle devam etti:

“Ben bütün Türkiye’ye buradan çağrı yapmak istiyorum. Sadece Bodrum’da değil ülkemizdeki bütün vatandaşlarımız o gün evlerinin, iş yerlerinin önünü ve sokaklarını temizleyebilir. Biz önce çevremizi, doğamızı, yaşadığımız kenti ve tabii ki ülkemizi temiz tutacağız. Yerel yönetimler olarak bizim üstümüze düşen asli sorumluluk budur. Hem temizlemek hem farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlarımızla iş birliği yaparak beraber mutlu yarınlar oluşturacağız”



Deniz Dibi Temizliği etkinliğinde toplanan atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Merkezi'ne götürüldü.

Vira Haber