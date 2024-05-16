Türkiye kruvaziyer turizmi 2024 yılına hızlı giriş yaptı. Masmavi denizleri, birbirinden güzel koyları, sahip olduğu kruvaziyer limanları ile Akdeniz Çanağı’nın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye’yi 2023 yılında 56 milyon 693 bin 837 turist ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre bu ziyaretçilerin 49 milyon 209 bin 180'i yabancı, 7 milyon 484 bin 657'i gurbetçilerden oluşmaktadır.

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine baktığımızda kruvaziyer turizminde ocak, şubat ve mart aylarında Türkiye'ye 50 gemiyle 61 bin 113 yolcu geldiğini görüyoruz. 2011'in ardından 36 bin 232 yolcuyla 2024, bu dönemde mart ayında en çok yolcunun geldiği yıl olarak adını altın harflerle kruvaziyer turizmi tarihine yazdırmayı başardı” dedi.

ASTORIA GRANDE 4. SEFERİYLE 3.420 YOLCU TAŞIDI

Camelot Maritime’ın denizcilik alanında yatırım odaklı olduğunun altını özenle çizen Çavuşoğlu, “İşletmesini yaptığımız Astoria Grande gemimiz sezonun ilk seferine 23 Mart 2024 tarihinde Rusya’nın Sochi Limanı’ndan kalkarak başladı. 750 yolcu ile ilk seferini gerçekleştiren gemimiz İstanbul-Kuşadası-Alexandria (Mısır)-İzmir-Amasra limanlarına uğrayarak yolcularına hizmet verdi. Astoria Grande, şu an 4. seferini tamamlıyor. 4 seferde toplam 3.420 yolcu taşıdık” yorumunu kullandı. Cruises turizminin çok özel bir alan olduğunu ve kruvaziyer sektörüne yatırım yapılması gerektiğini her platformda dile getirdiği ifade eden Çavuşoğlu, 2024 yılında kruvaziyerde rekor yaşanacağını vurguladı.

2024 YILI KRUVAZİYERDE EN ÇOK YOLCUNUN GELDİĞİ SENE OLDU, 13 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'ye ocak ayında 18 kruvaziyerle 19 bin 986, şubatta 5 kruvaziyerle 4 bin 895, martta 27 kruvaziyerle 36 bin 232 yolcu geldi. 2024 ocak ayı, 2011 yılının ocak ayında Türkiye'ye 8 kruvaziyerle gelen 20 bin 712 yolcunun ardından 'En fazla yolcunun geldiği ocak ayı' olarak kayıtlara geçti.

Ocak ve şubat aylarında kruvaziyer turizminde ilk defa 23 kruvaziyer Türkiye'ye geldi. 2024 yılının mart ayında da yolcu sayısıyla 13 yılın ardından bir ilk yaşandı. Mart ayında en fazla yolcu sayısı 44 bin 658 turistle 2011'de gerçekleşti. 2011'in ardından 36 bin 232 yolcuyla 2024, bu dönemde mart ayında en çok yolcunun geldiği yıl oldu.

Türkiye'deki 9 limana ocak, şubat ve mart aylarında 50 kruvaziyer yanaştı. Trabzon, Amasra ile Çanakkale'ye 3'er, Antalya, İzmir ile Marmaris'e 1'er, İstanbul'a 8, Samsun'a 4, Kuşadası'na 26 kruvaziyer geldi. Limanlara uğrak yapan kruvaziyerlerde 61 bin 113 yolcu yer aldı. Yılın 3 ayında en çok kruvaziyer ve yolcunun geldiği liman Kuşadası oldu. Kuşadası'na demir atan 26 kruvaziyerle 35 bin 885 turist kenti gezdi.

BAKANLIK 13 YILLIK KRUVAZİYER VERİLERİNİ AÇIKLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı 13 yıllık kruvaziyer verilerini açıkladı. Türkiye'ye 2011'den 2024'e ocak, şubat ve mart ayını kapsayan dönemde gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle:

2011'de 48 gemi 73 bin 581 yolcu, 2012'de 21 gemi 28 bin 15 yolcu, 2013'te 41 gemi 64 bin 445 yolcu, 2014'te 22 gemi 31 bin 931 yolcu, 2015'te 53 gemi 43 bin 204 yolcu, 2016'da 24 gemi 20 bin 657 yolcu, 2017'de 9 gemi 5 bin 356 yolcu, 2018'de 8 gemi 4 bin 258 yolcu, 2019'da 6 gemi 4 bin 630 yolcu, 2020'de 5 gemi 1824 yolcu, 2022'te 11 gemi 2 bin 356 yolcu, 2023'te 42 gemi 34 bin 112 yolcu, 2024'te 50 gemi 61 bin 113 yolcu.

Vira Haber