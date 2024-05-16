Antalya’da Yat Yarışı Heyecanı

Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan “Antalya Yat Yarışı Coral Cup”, Antalya Yelken Spor Kulübü organizatörlüğünde ana sponsor Coral Travel ve ev sahibi sponsor Setur Marina iş birliği ile 18 Mayıs Cumartesi günü düzenleniyor.

Antalya Körfezi’nde rüzgar arayacak yelkenli yatların renkli mücadelesi vatandaşlarca Konyaaltı Sahili Varyant bölgesinin tümünden izlenebilecek. Yarış saat 12:30’da başlayacak. Kazananlar yarış gününün akşamında Setur Marina’da düzenlenecek özel bir törenle ödüllerini alacak.



Amatör takımlar yarış heyecanını yaşayacak

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve önümüzdeki yıllarda geleneksel hale dönüşecek olan Antalya Yat Yarışı Coral Cup, amatör yelkencilerin deniz tutkularını ve yarış heyecanını yaşaması için önemli bir fırsat sunuyor. 12 mil uzunluğundaki parkurda boyları 9 ila 20 metre arası yelkenli teknelerin katılacağı Coral Cup’ta, World Sailing yelken yarış kuralları uygulanacak. Dört sınıfa ayrılarak yarışacak yelkenli tekneler saat 12:30’da aynı anda start alacaklar. 20’den fazla yelkenli teknenin mücadele vermesi beklenen Coral Cup’ta yer almak isteyen takımlar için başvuru kayıtları yarış günü saat 09:00’a kadar açık kalacak.

Vira Haber