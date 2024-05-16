Yalıkavak Marina Hotel by Social Living Collection, 2024 Sezonunda Misafirlerini Bekliyor

Dünyanın önde gelen turizm ve eğlence yatırım gruplarından Sunset Hospitality Group’un geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve işletmeciliğini üstlendiği yatırımı “Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM” 1 Haziran’da yeniden Bodrum’un eğlence, gastronomi ve alışveriş merkezi olan Yalıkavak Marina’nın kalbinde açılıyor.

Konaklama Deneyimini En Üst Seviyeye Taşıyan Ayrıcalıklar

Seçkin misafirlerinin beklentilerini aşmak için özenle tasarlanmış birinci sınıf olanaklar sunmayı sürdürecek olan Bodrum’un en zarif mücevheri olan Otel, konuklarına ayrılmış çok özel bir sonsuzluk havuzu ile nefes kesen etkileyici manzarayı kucaklamak için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Bodrum’a ayak bastığı andan, havaalanından itibaren misafirlerine en iyi premium hizmeti sağlamaya özen gösteren Yalıkavak Marina Hotel, CIP Lounge, VIP transfer, Hızlı Geçiş/Gidiş gibi ayrıcalıklı hizmetler sunarken helikopter ulaşımını tercih edecek olan misafirlerine ise otelin yanı başında yer alan Helikopter Pisti ile ultra lüks bir tatil imkanı sunuyor.

Bodrum’un en lüks villası; The Yalıkavak Panoramik Villa…

Otelin sunduğu benzersiz olanakların zirvesinde göz alıcı zerafeti ile Bodrum’un en lüks villası, panoramik deniz manzaralı The Yalıkavak Panoramik Villa sofistike tarzı ile dikkat çekiyor. The Yalıkavak Panoramik Villa,Bodrum’un en lüks villası olmasının yanı sıra Bodrum’da kendi iskelesine tekne yanaşabilen tek villa olma özelliği ile Türkiye’nin en lüks otellerinden olan Yalıkavak Marina Hotel’in sunduğu ayrıcalıklardan bir diğeri olarak karşınıza çıkıyor. Gündüzleri direkt olarak havuza ve denize uzanan odalar ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken geceleri ise en seçkin eğlence mekanlarına yakın konumu ile müzik ve eğlence ile iç içe bir tatil Yalıkavak Marina Hotel’de sizleri bekliyor.

Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM’ın yanı başında, hemen yürüme mesafesinde bulunan Yalıkavak Marina’da da en premium alışveriş ve yeme içme fırsatları yer alıyor.

Otelin hemen arka bahçesinde konumlanan, Dünyanın en lüks markalarının bir araya geldiği göz alıcı “Ada Bölgesi”nde Dior, Louis Vuitton, Prada, Valentino, Chanel, Dolce&Gabbana, Gucci, Bvlgari, Bottega Veneta gibi ünlü markaların bulunduğu butik mağazaları keşfedebilir, deniz kenarındaki çeşitli restoranlarda dünya mutfağının tadını çıkarabilir, ünlü şeflerin özenle hazırladığı lezzetleri deneyimleyebilirsiniz.

Bodrum'un lüks turizm sahnesinde bir dönüm noktası olan Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM', Yalıkavak Marina'nın kalbinde, muhteşem bir tatil deneyimi yaşarken zarafet ve konfor ile bezeli lüks bir yolculuğa çıkmayı düşleyenler için bu yazın adresi olmaya hazırlanıyor.

Vira Haber