ScienceinBlue Mavide Bilim Projesi Çocuklar ve Gençlerle

İlkokuldan liseye kadar çocuklar ve gençleri sualtı araştırmacılarıyla buluşturmayı amaçlayan Mavide Bilim Projesi, Türkiye’nin 7 bölgesinde toplam 140 okulda yürütülecek. Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje, özellikle çocukların sualtı bilimsel araştırmaları hakkında bilgilendirilmelerini ve meslek olarak bu alana yönelmelerini hedefliyor.

ScienceinBlue-Mavide Bilim Projesi’nin tanıtım toplantısı 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında 19 Mayıs 2024 Antalya Kemer'de gerçekleştirilecek. İlköğretim öğrencileri resim sergisinin açılışı ile saat 18:30'da başlayacak toplantı ve etkinliklerde projenin ayrıntıları halka açıklanacak. Sualtı fotoğraf yarışması ödüllerinin de dağıtılacağı tanıtım toplantısında projenin her aşaması sualtı meraklılarının beğenisine sunulacak.

Araştırmacılar 7 bölgede 140 okulda

Mavide Bilim Projesi, 2 yıl boyunca Türkiye’nin 7 bölgesinde toplam 140 okulda yürütülecek. Dünyaca ünlü sualtı araştırmacıları okullara giderek çocuklarla buluşacak, merak edilen her konuyu açıklayacak. Bilim insanı ve sualtı araştırmacıları deneyimlerini, kariyerlerini, araştırma sonuçlarını, sualtında kullanılan robotları, teknolojideki son gelişmeleri çocuklarla paylaşacak. Sualtı araştırmalarına meraklı çocuklara “Araştırmalarımız bitmedi, denizler hâlâ keşfedilmeyi bekliyor.

Mesleğiniz sualtında olabilir” çağrısında bulunacaklar.

Bilimsel araştırmalar için farkındalık yaratılacak

Mavide Bilim Projesi, çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimini sualtı bilimi ve teknolojisi alanında çalışan araştırmacılarla buluşturmayı amaçlıyor. Proje, “Bilim insanı ne zaman denizlerin altına iner?” sorusunu ele alıyor ve genç nesiller arasında sualtındaki bilimsel araştırmalar konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Proje “Araştırmacılar Okullarda”, “Araştırmacılar Mavi Derinliklerde” ve “Avrupa Bilim Şenliği” olmak üzere 3 ana başlık altında yürütülecek. Bilim insanları öğrencilerle sualtı kültürel mirası, sürdürülebilir turizm, sualtı fizyolojisi, deniz koruma alanları, bilişim, robotik, nesnelerin interneti ve bilimsel dalışın eğitimsel yönleri ile ilgili 8 farklı AB projesinden elde edilen sonuçları paylaşacaklar. Projede görev alacak 21 bilim insanı, meslek olarak bu alana yönelmeyi düşünen gençlere; bilimsel kariyerin cinsiyet ve etnik kökene bağlı olmadığını, denizlerin hâlâ keşfedilmeyi beklediğini, sualtının heyecan verici olduğunu anlatacaklar.

Avrupa Bilim Şenliği İstanbul’da yapılacak

Avrupa Birliği tarafından her yıl düzenlenen Avrupa Bilim Şenliği, Mavide Bilim Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak. Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü’nde 27-28 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Şenlikte gençler ünlü araştırmacılarla tanışma fırsatı bulacak, sualtı teknolojileriyle tanışacak, bilimsel araştırma kariyeri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Proje’nin “Araştırmacılar Mavi Derinliklerde” başlığı altında, 2 yıl boyunca fotoğraf ve resim sergileri, sualtı gösterileri, sualtı robotlarının tanıtımları, araştırma gemisi gezileri ve ünlü araştırmacıların katılacağı sohbet toplantıları düzenlenecek.

Mavi ekonominin önemi vurgulanacak

Denizler ve okyanuslar için iyi olan ekonomik faaliyetler olarak tanımlanan Mavi Ekonomi, aynı zamanda çevre korumaya büyük katkı sağlıyor. Mavi ekonomi yıllar içinde hızla gelişerek dünyada 5,4 milyon istihdam yarattı ve yılda yaklaşık 500 milyar Euro brüt katma değer üretti. “Mavi Teknoloji” ve “Bilimsel Dalış” başlıkları altında gelecek vaat eden yeni alt pazarlarını yaratmaya devam ediyor. Mavide Bilim Projesi, her aşamasında “mavi ekonomi”ye katkı sağlayacak altyapıyı oluşturmaya çalışacak ve gerek okullarda gerek toplantılarda toplumun her kesimine konunun önemi anlatılacak.

Avrupa Birliği tarafından desteklenecek

ScienceinBlue – Mavide Bilim Projesi, Avrupa Birliği Horizon Europe Araştırma Programı tarafından finanse ediliyor. İlk etapta 2 yıl sürecek proje, 2024 ve 2025 yılında AB tarafından Türkiye’den seçilen 3 projeden biridir. ScienceinBlue Projesi, 3 kuruluştan oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor.

Konsorsiyum üyeleri; Boğaziçi Uluslararası Eğitim Danışmanlık Merkezi ve Tic. Ltd (koordinatör) - Galatasaray Üniversitesi - Akdeniz Üniversitesi

Vira Haber