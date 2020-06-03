Deniz Feneri için “Taş Hastanesi” Kuruldu

Patara'daki deniz fenerinin, orijinal taş malzemeleri ile yeniden inşası için hazırlanan orijinal hali projesinde sona yaklaşıldı.

Taş yığını şeklindeki yapının çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda eserin orijinal malzemesi taşlar gün yüzüne çıkarıldı. Burada toplanan malzeme, alanda oluşturulan "taş hastanesi"nde Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın koordine ettiği çalışmayla inceleniyor.

İncelenen, düzenlenen ve temizlenen deniz fenerine ait taşlar, eserin ayağa kaldırılması için başlatılacak çalışmalar için hazır hale getiriliyor.

Vira Haber